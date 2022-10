Se stai pensando di intraprendere una causa civile per risarcimento danni, allora devi sapere che può durare molti anni e le spese da affrontare sono tante. Eccole elencate.

Chi intende bussare alle porte della giustizia per far valere un diritto, la maggior parte delle volte ci pensa molto bene. La domanda da porsi, generalmente, è la seguente: “ne vale la pena?”. Ma perché mai porsi una domanda simile?

Si che la giustizia italiana è molto lenta e onerosa. Un processo può durare mesi o molti anni e può arrivare a costare davvero molto, nonostante sia abbia la sicurezza di avere ragione e abbia pretese fondate. La legge, infatti, chiede di anticipare tutte le spese e soltanto una volta terminato il giudizio e in caso di vittoria, il vincitore richiedere alla controparte il rimborso per le spese sostenute e pagate anticipatamente.

Nonostante queste premesse, comunque, è bene sapere quanto costa una causa civile per una richiesta molto comune: il risarcimento danni. I costi da affrontare e anticipare sono tanti; pertanto, andiamo ad elencare, quindi, quali sono tutte le spese da affrontare.

Quali sono le spese per una causa civile per risarcimento danni

Intavolare una causa civile comporta affrontare molte spese, oltre che attendere un lungo periodo di tempo per arrivare alla risoluzione. Infatti, una causa civile per risarcimento danni potrebbe durare anche diversi anni.

Proprio per questo motivo, si dovrebbe sempre pensare bene se conviene davvero intraprendere questo lungo e onero percorso. Ma in molti casi, ovviamente, conviene. È bene sapere, quindi, quali sono le spese da affrontare e a quanto ammontano i costi che una causa civile per risarcimento danni prevede.

La legge ha predisposto alcune tabelle che vanno a identificare i costi da affrontare in base al valore della causa. Quali sono le spese da affrontare? Innanzitutto, tra i costi vi è il contributo unificato che varia in base al valore della causa: maggiore è la pretesa economica per la quale si agisce, maggiore è l’importo da pagare.

Oltre al contributo unificato ci sono le anticipazioni forfettarie, le spese di notifica degli atti giudiziari, i diritti per le copie degli atti ogni volta che ci si deve recare in tribunale e, infine, eventualmente, il compenso per il Consulente tecnico d’ufficio (Ctu) nominato dal giudice. A ciò, ovviamente, si deve aggiungere il compenso dell’avvocato.

Iniziamo proprio da quest’ultima spesa. Nel conteggio dei numerosi costi da affrontare quando si intavola una causa civile, non bisogna dimenticare la parcella dell’avvocato. Attenzione, come le altre spese, anche questa può essere posta dal giudice a carico della parte soccombente. Ricordiamo solo che l’onorario viene determinato in base ai parametri forensi.

Quanto costa fare causa ad una persona: ecco spiegate tutte le spese

Chi intende intraprendere una causa per risarcimento danni, una delle spese che deve affrontare è il contributo unificato.

Ti starai chiedendo di cosa si tratta. Spieghiamolo subito. Si tratta di un tributo che ha sostituto le imposte di bollo, i diritti di cancelleria e di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario e la tassa d’iscrizione al ruolo che devono pagare tutti coloro che intraprendono una causa se non possono accedere al gratuito patrocinio.

Il costo del contributo unificato è variabile in base al valore della causa; inoltre, rispetto al primo grado di giudizio, il costo quasi raddoppia per i gradi successivi.

Un’altra spesa da affrontare è l’anticipazione forfettaria che si deve versare insieme al contributo unificato da chi si costituisce per prima in giudizio.

Si tratta di un rimborso anticipato dei diritti, indennità di trasferta e spese per la spedizione per la notifica degli atti. A quanto ammonta? Il costo è pari a 27 euro, al di là del valore della controversia. Come si paga? Si può pagare tramite Modello di pagamento F23, oppure recandosi presso una rivendita di valori bollati e acquistare una marca da bollo di pari importo.

Quali sono gli altri costi? Quando si intraprende una causa per risarcimento danni, si devono pagare anche le spese di notifica alla controparte per costituirsi entro una certa data. La notifica costa dai 10 ai 20 euro per singolo atto, qualora essa venga spedita tramite posta.

Un’altra spesa necessaria è il costo del Consulente tecnico d’ufficio (Ctu). Nelle cause per risarcimento danni, infatti, si presuppone che quanto subito venga economicamente quantificato e ciò va anche a corrispondere al valore della causa. Così entra in gioco il Ctu, nominato dal giudice. Il costo, anche in questo caso, viene anticipato da chi intavola la causa.

Un’altra spesa è il costo della registrazione della sentenza al termine della causa, tramite il versamento dell’imposta di registro. Si tratta di una spesa che dovrebbe versare la parte soccombente; tuttavia, per il Fisco anche il vincitore della causa ne è responsabile. Il vincitore, però, può sempre chiedere il rimborso della spesa alla parte soccombente. L’imposta di registro è dovuta tra l’1-2% del valore della causa, ma può essere anche in misura fissa.

Ricordiamo, infine, che in cso di vittoria, si può richiedere il rimborso delle spese anticipate alla parte soccombente.