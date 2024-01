Conviene il contratto di affitto con riscatto? Ecco quanto dura e quali sono i vantaggi

Un'alternativa al mutuo per chi intende acquistare casa è il contratto di affitto con riscatto. Si tratta di una particolare formula che prevede, al termine della locazione, la possibilità di acquistare l'immobile. Quanto dura e come funziona?

Molto diffuso da qualche anno, a causa della difficoltà a comprare casa, l’affitto con riscatto offre un’alternativa, per alcuni versi, molto vantaggiosa.

L’affitto con riscatto consiste nella possibilità di accordarsi con il proprietario di casa per concludere la vendita dell’immobile, dopo alcuni anni di locazione. Le quote d’affitto versate, in sostanza, vengono considerate come una parte del prezzo di vendita.

Ci sono, come visto, diverse possibilità di acquistare un immobile in modo conveniente. Accanto al mutuo, la formula appena indicata potrebbe costituire una valida alternativa.

Nel testo, andremo a spiegare come funziona, quanto tempo dura e se conviene.

Cosa prevede l’affitto con riscatto

L’affitto con riscatto è una particolare formula di locazione molto diversa da quelle tradizionali. Prevede che l’inquilino diventi il futuro proprietario dell’immobile locato, dopo un certo periodo di tempo.

Ci sono diversi modelli di contratto d’affitto e, quello in oggetto, dà la possibilità all’inquilino di usufruire del bene per un periodo di tempo determinato, solitamente alcuni anni, e di decidere, in futuro di riscattarne la proprietà.

Questi contratti consentono a chi non ha la possibilità di comprare una casa, ampliando la possibilità di accesso alla proprietà di un immobile. Le parti interessate coinvolte sono due: il proprietario di casa o locatore e l’inquilino.

Il contratto permette all’inquilino di godere dell’immobile in affitto, sul quale potrà, eventualmente, esercitare l’opzione di acquisto. In questo caso, la quota mensile da pagare è solitamente più alta rispetto ad un nomale contratto di affitto (la maggiorazione si attesta attorno al 20-30%), in quanto include un acconto sul prezzo finale di vendita.

Alla conclusione del periodo di affitto, il locatario può diventare il nuovo proprietario dell’immobile in oggetto pagando il riscatto finale.

Quanto dura un contratto d’affitto con riscatto

Locatore e conduttore possono optare per diverse formule di contratto con riscatto. Nella maggior parte dei casi, si tratta di un mix tra il contratto di locazione e il contratto di vendita, della durata massima di 10 anni.

Al termine, questo tipo di locazione prevede il pagamento dei costi residui del valore dell’immobile da parte dell’inquilino per entrare in possesso del bene.

Le parti possono decidere autonomamente e liberamente la durata del contratto e i termini ad esso ascrivibili, purché non superino i 10 anni.

Quando conviene l’affitto con riscatto

Il contratto d’affitto con riscatto è, per alcuni versi, molto vantaggioso, soprattutto per quanto riguarda la decurtazione della maggiorazione pagata durante gli anni della locazione, a titolo di canone mensile. Prima di parlare degli altri vantaggi, dobbiamo evidenziare alcune differenze con il mutuo.

Quando si acquista una casa con il mutuo si deve stipulare un contratto con una banca, la quale concede un prestito. Chi accende il mutuo si deve impegnare a restituire il prestito, con gli interessi, entro un tot di anni. In questo caso, però, a differenza del contratto d’affitto con riscatto, l’immobile viene acquistato immediatamente, con tutto ciò che comporta.

Rispetto al mutuo, perché conviene di più l’affitto con riscatto?

• Permette di anticipare poco alla volta il costo di acquisto dell’immobile;

• Al termine della locazione, l’inquilino può anche decidere di non acquistare la proprietà;

• Fino al momento del riscatto, gli inquilini non dovranno farsi carico delle relative tasse e neppure dei lavori di manutenzione che rimangono a carico del proprietario.

Oltre agli aspetti positivi, ci sono anche e come sempre, aspetti negativi da considerare.

Tra gli svantaggi, sicuramente, si annovera il pagamento di un canone di affitto mensile più alto rispetto a quello ordinario. Inoltre, il locatario non può effettuare modifiche all’immobile prima di diventarne proprietario. Infine, qualora al termine della locazione si decida di non riscattare più l’immobile, si perderanno i soldi in più pagati mensilmente.

Quali sono i tipi contratti di affitto con riscatto

Ci sono diverse formule contrattuali che prevedono il riscatto al termine della locazione.

La prima formula è quella forse più nota “Rent to buy”. Viene molto utilizzata e prevede una maggiorazione del canone dovuta a titolo di acconto sul prezzo d’acquisto dell’immobile.

Vi è, poi, l’affitto con riscatto automatico. Dopo aver pagato un determinato numero di canoni d’affitto, il passaggio di proprietà all’inquilino avviene automaticamente.

Un’altra formula è quella preliminare di vendita che implica la trascrizione del contratto preliminare d’acquisto presso i registi immobiliari. Inoltre, permette all’inquilino di scegliere solo in un secondo momento di acquistare la casa.

Infine, c’è il riscatto senza anticipo che non prevede maggiorazioni sul canone, ma impone il vincolo di acquisto per il l'inquilino entro la data stabilita.

Leggi anche: Quanto tempo si può stare senza pagare il canone d'affitto prima di essere sfrattati