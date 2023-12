Quali banche concedono un mutuo al 100%? Elenco degli istituti e requisiti di accesso

Generalmente, un mutuo è un finanziamento per il quale la banca concede fino all’80% del prezzo di acquisto dell’immobile. Tuttavia, per i giovani sotto i 36 anni c’è un’eccezione molto particolare, che permette loro di accedere ad un finanziamento del 100%. Ma quali banche concedono un mutuo al 100%?

Si tratta di una domanda fondamentale per coloro che intendono richiedere un mutuo con queste caratteristiche, poiché non tutti gli istituti di credito accettano questa condizione.

Oggi scopriremo dunque nei dettagli quali banche concedono un mutuo al 100% e come funziona, nel dettaglio, questa opzione destinata soprattutto ai giovani italiani che sperano di riuscire ad acquistare la propria prima casa.

Quali banche concedono il mutuo al 100%: ecco come funziona questo tipo di finanziamento

Per quanto riguarda il mutuo al 100%, oltre a chiederci quali banche lo concedono, dato che non tutti gli istituti di credito accettano questa condizione, dobbiamo chiederci quali sono, nel dettaglio, le caratteristiche di questo tipo di finanziamento.

Quando parliamo di questo tipo di mutuo, ci riferiamo al mutuo prima casa giovani, set di agevolazioni statali che è stato prorogato, con varie modifiche, con la Manovra 2024.

La possibilità di richiedere un mutuo al 100% è nata dalla volontà del nostro esecutivo di concedere ai giovani con ISEE medio-basso di acquistare immobili da destinare come prima abitazione per la coppia.

Si tratta di un’opzione che viene garantita solamente a coloro che non abbiano compiuto 36 anni. Ed è per questo che il set di agevolazioni statali previsto viene anche definito Mutuo under 36 agevolato.

Chi, nel rispetto dei requisiti richiesti, deciderà di accedere a questa opzione, accederà al contempo al Fondo Consap di Garanzia per la prima casa. In questo modo, gli under 36 richiedenti potranno contare su una controgaranzia statale: è proprio grazie a questa controgaranzia che le banche accettano di superare il canonico 80% concesso in base al prezzo di acquisto, concedendo un finanziamento al 100%.

Ecco quali banche concedono il mutuo al 100%

Ma, come già anticipato, non tutti gli istituti di credito accettano questa opzione. Dunque, quali banche concedono un mutuo al 100% ai giovani richiedenti il finanziamento under 36 agevolato?

È doveroso segnalare che, per fortuna, nel nostro Paese diversi istituti di credito al momento accettano questa tipologia di finanziamento destinato ai giovani.

Di seguito, l’elenco alfabetico delle banche che, ad oggi, concedono il mutuo al 100% ai giovani che hanno avuto accesso al Fondo di garanzia per i mutui prima casa:

• Banca popolare pugliese

• BCC

• BNL

• CheBanca

• Credem

• Credit Agricole

• Ing

• Intesa SanPaolo

• UniCredit.

Sono queste le principali banche italiane che accettano il mutuo al 100% dedicato ai giovani. In ogni caso, non è detto che, pur non essendo presente in questo elenco, la propria banca di riferimento non sia disposta a concedere il finanziamento al 100% previo accesso al Fondo di garanzia. Si consiglia dunque di prendere contatti col proprio istituto di credito per maggiori delucidazioni.

Ad ogni modo, la possibilità di richiedere un mutuo al 100% con accesso al Fondo di garanzia riguarda, ovviamente, sia un eventuale mutuo a tasso fisso che un finanziamento sottoscritto con tasso variabile.

Quali opzioni per chi ha più di 36 anni?

Abbiamo detto fino ad ora che questa possibilità di ottenere un mutuo al 100% con garanzia statale è riservata ai giovani sotto i 36 anni.

Quali banche concedono un mutuo al 100% a coloro che hanno più di 36 anni? In realtà, sfortunatamente, per gli over 36 lo Stato non ha previsto alcuna agevolazione, neppure per l’acquisto di una prima casa.

Dunque, chi ha superato i 36 anni non potrà accedere al Fondo di garanzia statale. Mancando questo prezioso requisito, è molto difficile, se non quasi impossibile, che la banca accetti un mutuo al 100%, poiché manca la fondamentale garanzia statale.

Anche se non esiste una legge che vieti il mutuo al 100%, come già detto in precedenza le banche si orientano generalmente concedendo mutuo all’80%.