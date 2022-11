Il Canone Rai è una tassa legata al possesso del televisore da pagare in bolletta. Da Salvini arriva una proposta: toglierlo per sempre per tutti i contribuenti da gennaio 2023.

Tra le varie promesse che hanno caratterizzato la campagna elettorale e portato all'elezione del governo di centro destra c’è il taglio del Canone Rai, tassa unificata per tutti i cittadini che possiedono un televisore in casa.

Il Canone Rai ha subito negli anni tante riforme, e oggi viene addebitato direttamente in bolletta, quindi senza possibilità di evasione. Matteo Salvini, attuale ministro delle Infrastrutture, ha più volte ribadito che è sua intenzione eliminare questa tassa a partire dal 2023.

E allora ci sarà veramente il taglio promesso? Quanto pagheremo di Canone Rai nel nuovo anno?

Canone Rai addio nel 2023, la proposta che intende tagliare la tassa per tutti

Più volte durante la breve ma intensa campagna elettorale, l’ex premier Salvini, ora ministro delle Infrastrutture, ha dichiarato di voler tagliare il Canone Rai per tutti i cittadini. Parliamo della tassa che chiunque deve pagare per il solo possesso del televisore, salvo alcune rare esenzioni. Una tassa che viene direttamente addebitata sulla bolletta con piccole rate mensili. Sulla sua pagina Twitter, Salvini risponde ai molti utenti che gli chiedono quando e se sarà abolita una volta per tutte. Lui risponde così:

“Lo toglieremo. Assolutamente sì”

Quando? Il margine temporale resta un’incognita dato che al momento il governo sembrava impegnato su tematiche di maggior rilevanza, in primis le misure che potranno aiutare i cittadini a pagare le bollette alle stelle. Matteo Salvini però assicura ai contribuenti che il taglio sarà effettivo a partire da gennaio 2023. Staremo a vedere se la promessa elettorale sarà mantenuta o disattesa.

Quanto si paga oggi il Canone Rai

Al momento il Canone Rai ha un costo fisso di 90 euro all’anno, da dividere in 10 rate di pari importo: cioè 9 euro al mese. Come anticipato, il costo è applicato in maniera automatica alle bollette della luce di dieci mensilità, da gennaio a ottobre. Stiamo parlando di 9 euro più sulle bollette mensili e 18 su quelle bimestrali.

Secondo alcuni nel 2023 pagheremo di più

Se da una parte c’è la proposta di Salvini di togliere per sempre il Canone Rai, dall'altra c’è la preoccupazione di chi teme l’ennesimo rincaro. A causa dell'inflazione, infatti, pian piano tutte le autorità stanno adeguando le tariffe. Dunque si teme che il caro prezzi delle bollette possa coinvolgere anche il canone obbligatorio.

La verità è che al momento non si hanno notizia certe al riguardo, né in merito allo sconto o al taglio né in merito a un possibile aumento. Dovremo attendere le prossime decisioni del governo il quale potrebbe anche decidere di lasciare tutto com'è adesso: tassa uguale per tutti a 90 euro l’anno.

