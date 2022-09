Dopo la breve parentesi estiva, il Fisco torna a bussare alle porte di molti italiani. Al rientro dalle ferie, infatti, si deve fare i conti con uno scadenziario fiscale molto ricco di appuntamenti, spalmati per tutto il mese di settembre 2022.

A partire dalla data del 16 settembre, non bisogna mai smettere di guardare il calendario, qualora interessati alle scadenze fiscali imminenti: dalle imposte sui redditi alla fine della stagione di presentazione del Modello 730, dalla comunicazione Intrastat al versamento dell'imposta sul bollo delle fatture elettroniche. Questi e molti altri appuntamenti, riempiono il calendario di settembre 2022.

Vediamo, dunque, quali sono tutti i principali appuntamenti da segnare in rosso sul calendario, spiegandoli uno per uno.

Scadenziario settembre ricco: i principali appuntamenti fiscali

Le ferie sono finite per la maggior parte degli italiani. Ma a settembre non si ritorna solo a lavoro, ma ad attendere i cittadini dietro la porta c’è un calendario molto fitto di appuntamenti con il Fisco.

Cosa bisogna segnare in rosso sul calendario? Le scadenze fiscali di settembre 2022 sono davvero tante - gli adempimenti del mese sono più di 170 -, ma bisogna prestare attenzione a tre date in particolare: il 16, il 26 e il 30. Cosa accade in questi giorni? In questa prima parte del testo analizzeremo due scadenze: il 16 e il 26.

Iniziamo parlando degli appuntamenti in scadenza a metà mese: il 16. Questa data deve essere ricordata dai titolari di Partita Iva che hanno optato per la rateizzazione di Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), Ires (Imposta sui redditi delle società) e Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) e imposte sostitutive. Cosa devono versare? Il saldo e il primo acconto delle imposte.

Scendendo più nel particolare, chi ha iniziato a pagare dal 20 giugno dovrà versare la quarta rata; invece, chi ha optato per il differimento al 20 agosto dovrà versare la terza rata.

Devono segnare la data del 16 anche i sostituti d’imposta, in quanto sono in scadenza gli adempimenti periodici a loro carico, ovvero il versamento Irpef delle ritenute alla fonte.

Inoltre, scadono anche i termini per il versamento dell’Iva del mese di competenza di agosto, effettuabile utilizzando il Modello di pagamento unificato F24, e i contributi Inps dovuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte il mese di agosto.

Passiamo al 26 settembre quando scade il termine per presentare gli elenchi Intrastat delle cessioni e degli acquisti relativi al mese di agosto. La scadenza è fissata al 26, in quanto il 25 cade di domenica. Come si effettua la comunicazione? Gli elenchi devono essere comunicati telematicamente all’Agenzia delle Dogane, utilizzando il Servizio Telematico Doganale.

30 settembre ricco di scadenze fiscali: 730, LIPE, imposta di bollo fatture elettroniche

Dedichiamo una parte del testo interamente al 30 settembre, in quanto si tratta di un giorno ricco di appuntamenti importanti.

Il primo fra questi è la chiusura dei termini di presentazione del Modello 730. Una stagione durata un bel po’ di tempo, ma ricordiamo lo stesso come si può presentare il modello dichiarativo:

direttamente all’Agenzia delle entrate;

tramite il sostituto d’imposta;

tramite Caf oppure professionista abilitato.

Un’altra scadenza fiscale è quella riguardante la trasmissione telematica LIPE, ovvero i dati della liquidazione Iva, per i versamenti relativi al secondo trimestre 2022 (aprile, maggio e giugno). La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica, utilizzando il modello messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, personalmente oppure tramite un professionista abilitato ad utilizzare il servizio Entratel.

Ricordiamo che la scadenza è stata posticipata al 30 del mese dal Decreto semplificazioni. Chi sono i soggetti interessati? Devono trasmettere la comunicazione LIPE i soggetti passivi Iva e anche gli enti pubblici che svolgono attività commerciale.

Sono esonerati da questo adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, cioè coloro che hanno effettuato operazioni esenti.

Un altro appunto riguarda la scadenza per versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relativa al secondo trimestre, ovvero relativa ai medi di aprile, maggio e giugno. Si tratta, infatti, di un adempimento trimestrale, in quattro appuntamenti. Il versamento si può effettuare utilizzando il Modello F24 oppure tramite addebito sul conto corrente. Ricordiamo che il contribuente, nel cassetto fiscale personale, può reperire i versamenti precompilati dall'Agenzia delle entrate, in base alle fatture elettroniche emesse.

Vi sono altri due appuntamenti che non possono essere tralasciati. Di cosa parliamo? Del versamento delle imposte sui redditi, che riguarda dipendenti e pensionati, e trasmissione delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria, relative ai dichiarativi precompilati.