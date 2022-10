La flat tax è stato uno degli argomenti più discussi delle ultime elezioni. Con la vittoria del governo di centrodestra questa diventerà realtà: vediamo degli esempi pratici per capirne il funzionamento.

Le elezioni politiche del nostro paese si sono concluse è con la vittoria del centrodestra, il 25 settembre 2022, da quel momento è iniziata anche la messa in atto del suo programma elettorale.

Le tematiche principali del programma del nuovo governo sono legate all'ambito fiscale e da quello del lavoro.

Il percorso che dovrà affrontare il nuovo governo non è di certo rapido e semplice vi sono alcuni punti più importanti di altri come per esempio urge la necessità di approvare la nuova legge di bilancio 2023.

Il programma risulta essere comunque articolato su diversi punti cardine uno di questi è sicuramente la flat tax, tanto discussa da moltissime figure politiche.

Si è parlato talmente tanto di questa riforma che purtroppo circola molta confusione e non si riesce a capire nell'effettivo in che modo vorrei essere applicata all'interno della nostra legislatura.

Per questo motivo all’interno dell’articolo seguente vogliamo andare a fornire alcuni esempi pratici che possano far capire come andrà realmente applicata la Flat tax nella nostra legislatura.

La flat tax un punto cardine del programma elettorale Meloni

La flat tax risulta essere sicuramente uno dei cavalli di battaglia del programma della coalizione di centrodestra, questa manovra vuole essere applicata in due settori differenti.

Per prima cosa vorrebbe essere introdotta per ridurre la pressione fiscale su famiglie, imprese ed anche lavoratori autonomi; il traguardo che è stato pensato è quello pari al 15% che risulta essere difficile da raggiungere.

La seconda novità che è stata proposta è quella di introdurre la flat tax anche all'interno dell'incremento di reddito rispetto a quelli che sono state gli introiti degli anni precedenti.

Sicuramente l'introduzione di questa tassa non è una novità, infatti è una proposta di legge che è stata introdotta anche nei programmi elettorali di alcuni partiti negli anni precedenti, come per esempio il partito della Lega.

Cosa vuol dire flat tax e come applicarla

Vediamo però nel dettaglio della questione e capiamo che cos'è questa tassa e soprattutto in che modo funziona l'imposta fissa proposta al 15%.

Sicuramente una delle domande che ci si pone da diversi anni a cosa serve realmente questa testa piatta ad aliquota unica e se è conveniente per ridurre la tassazione IRPEF.

Come abbiamo già accennato, non si tratta di una proposta nuova per il panorama politico italiano, è un problema della quale si discute da ormai tantissimi anni.

La problematica principale risulta essere però non solo la sua definizione, ma soprattutto i risvolti pratici che comprendono anche vantaggi e svantaggi della stessa.

Per spiegare brevemente la definizione della flat tax è stata introdotta una nuova definizione ovvero tassa piatta, che indica la sostituzione delle attuali aliquote IRPEF e degli scaglioni di reddito.

Proprio per questo motivo il centrodestra punta a voler introdurre un'aliquota unica che nel caso della proposta più estrema del partito della lega vuole essere pari al 15%, mentre per Fratelli d’Italia sarebbe ottimale arrivare al 23%.

Cosa significherebbe avere un unica aliquota

La proposta del centrodestra è quella di introdurre un'aliquota unica, quest'idea risulta essere differente rispetto alla proposta originaria.

Agli inizi rispettare il principio della proporzionalità d'imposta descritto all'interno dell'articolo 53 della costituzione italiana. All'interno di questo è previsto una riduzione a due scaglioni che andrebbero dai 0 a 35.000 € per il primo, e dai 35.000 ai 50.000 € per il secondo scaglione alla quale è applicata la deduzione fissa di 3000 €.

La deduzione della quale abbiamo appena parlato verrebbe applicata a famiglie e a contribuenti singoli che appartengono al primo scaglione mentre per il secondo scaglione verrebbe applicato soltanto per le famiglie a carico.

Quello che invece resta invariato la nuova proposta aliquota unica e l'esenzione totale per i redditi più bassi ovvero si pensa ad una nuova no tax area per tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 7000 € annui.

Un esempio pratico per capire la nuova tassazione

Per riuscire a comprendere al meglio la nuova essere introdotta dal nuovo governo di centro destra è opportuno proporre degli esempi pratici.

Come prima cosa la proposta del partito della lega che vuole introdurre un'aliquota pari al 15%:

Pensiamo come per esempio ad un giovane che nell'ultimo anno a guadagnato 20.000 € per poter calcolare le imposte che dovrò andare a pagare dobbiamo per prima cosa andare a sottrarre 3000 € di deduzioni che sono previste per la sua fascia.

L'imposta applicata a questo soggetto e quindi pari al 15% di conseguenza dovremmo effettuare questo calcolo:

20.000 € -3000 € di deduzione, il risultato per il 15% (aliquota fissa).

Quello che otteniamo ovvero 2550 € e l'imposta dovuta da parte di questo cittadino se dovessimo applicare la flat tax proposta dalla lega.

I vantaggi e gli svantaggi di questa imposta

Per riuscire a capire nel dettaglio il funzionamento della Flat tax è opportuno analizzare anche quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi della sua introduzione, soprattutto nei confronti dell'aliquota pari al 15%.

Per alcuni i vantaggi potrebbero essere principalmente tre ovvero:

andare a ridurre la pressione fiscale;

favorire la lotta contro l’evasione fiscale;

andare a semplificare l’attuale sistema di detrazioni.

Nonostante esistano molti sostenitori di questa aliquota unica ci sono anche molte persone che pensano che il nostro paese possa ottenere perlopiù degli svantaggi.

Innanzitutto l'introduzione di una tassa al 15 o al 23% porterebbe sicuramente come prima cosa e minori entrate allo Stato italiano, in secondo luogo invece andrebbe a davanti a giare di più le famiglie o i singoli più abbienti, sviluppando altresì una legge come forte rischio di incostituzionalità.