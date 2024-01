Paesi con la più alta e la più bassa tassazione al mondo: ecco la classifica dei primi 10

GOBankingRates ha compilato un elenco dei dieci paesi con la tassazione più alta o più bassa al mondo. I paesi inseriti in questo elenco sono stati classificati esclusivamente in base alla percentuale del carico fiscale rispetto al PIL del paese.

Ci sono paesi che ci sorprenderanno in positivo e altri in negativo. Per quanto riguarda il nostro paese, invece, nessuna sorpresa. Resta uno dei paesi con il carico fiscale più alto rispetto al Prodotto Interno Lordo. Scopriamo nei dettagli questo studio.

Ecco i paesi con più alta tassazione al mondo

Ecco un elenco di paesi dove pagare le tasse può significare un vero e proprio incubo.

1. Grecia

Il paese ellenico ha una pressione fiscale che costituisce il il 25,54% del PIL totale della Grecia.

2. Malta

In questa stupenda isola le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche raggiungono il 35% nella fascia più alta, mentre le entrate fiscali in percentuale del PIL complessivo raggiungono il 25,97%.

3. Sudafrica

Il paese dell'Africa Meridionale (con un altissimo tasso di corruzione tra le istituzioni) tassa i propri cittadini fino al 45% nella più alta fascia di reddito. In totale la tassazione pesa per il 26,45% sul Pil del Sudafrica.

4. Lussemburgo

Lussemburgo è una delle nazioni più piccole del mondo, ma i suoi cittadini pagano un'ingente tassazione. Le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono tra le più alte al mondo, con lo scaglione più elevato che arriva anche al 45,78%. La tassazione, in totale, rappresenta il 26,5% del PIL del paese.

5. Giamaica

Il paese caraibico è un paradiso per molti turisti, ma non per i cittadini che vi ci vivono. La tassazione totale in Giamaica equivale al 26,81% del suo PIL totale.

6. Svezia

Il paese scandinavo ha una società basata su tasse elevate, che però portano tantissimi benefici ai cittadini a livello di servizi. L'aliquota fiscale personale più alta della Svezia, però non è elevatissima, arrivando nello scaglione più alto, al 32,28%, ma le tasse indirette possono arrivare anche al 25%. In totale la tassazione totale corrisponde al 27,91% del PIL totale. Una delle aliquote più alte del mondo.

7. Namibia

La tassazione totale in Namibia è altissima, arriva a toccare il 29,26% del PIL del paese. Le imposte sui redditi delle persone fisiche possono raggiungere il 37%.

8. Macao

E' una città-stato dinamica con una storia affascinante e moderne torri d'oro. Questa ex colonia portoghese è stata ceduta alla Cina continentale nel 1999 e da allora ha conosciuto un incredibile boom di casinò e resort. Il paese supera Las Vegas in termini di entrate da giochi d'azzardo. Nel 2019 Macao ha generato più di 36 miliardi di dollari, diventando la più grande giurisdizione di gioco d'azzardo da casinò al mondo.

Qui troviamo le tasse più basse sul reddito delle persone fisiche che può raggiungere massimo il 12%. Ma la tassazione totale ammonta al 30,45% del Pil totale.

9. Lesotho

Lesotho è un paese africano senza sbocco sul mare tra i più tassati del pianeta terra. Sebbene la Banca Mondiale non fornisca dati sulle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel paese, il contributo complessivo delle tasse al PIL del paese si attesta a uno sbalorditivo 31,57%.

10. Danimarca

La Danimarca, insieme ai suoi fratelli scandinavi, ha la reputazione di essere una regione ad alta tassazione, grazie in gran parte ai suoi programmi sociali. In questo caso, la reputazione si rivela corretta. Oltre a splendidi paesaggi, storia affascinante e società felice, non si può negare che la Danimarca abbia tasse elevate.

In effetti, secondo i dati della Banca Mondiale, le tasse della Danimarca contribuiscono alla percentuale più alta del PIL di qualsiasi paese, al 32,27%. Le aliquote fiscali personali raggiungono anche un incredibile 55,89%, con le imposte indirette che raggiungono un ulteriore 25%.

11. Italia

E poi c'è il nostro bel paese. Il sistema di imposta sul reddito in Italia è progressivo, il che significa che i guadagni sono tassati in base all'importo dei redditi percepiti. L'aliquota massima sui redditi personali è del 43%. E la tassazione totale arriva fino al 42,4% del Pil totale. Una percentuale elevatissima, se consideriamo la scarsità dei servizi sociali.

Ecco i paesi con la minore tassazione al mondo

Veniamo invece adesso all'analisi dei paesi con la tassazione più bassa al mondo.

1. Madagascar

La piccola nazione insulare del Madagascar ha anche uno degli oneri fiscali più piccoli al mondo. Sebbene la Banca Mondiale non offra dati sulle aliquote dell'imposta sul reddito individuale, il contributo netto delle tasse rispetto al PIL è un bassissimo 10,52%. Questo lascia i suoi residenti, ovviamente, con più soldi in tasca.

2. Svizzera

La Svizzera ha la fama di essere un paradiso fiscale, ma è davvero così? Non proprio. La tassazione sul reddito può arrivare sino al 40%, le imposte dirette al 7,7%. Ma in totale la tassazione pesa sul PIL pochissimo! Solo il 10,17%!

3. Paraguay

Il Paraguay ha subito un duro colpo nel 2020 grazie alla pandemia globale, come molti altri paesi, ma sta resistendo piuttosto bene. La Banca mondiale attribuisce al paese un carico fiscale che ammonta solo al 10,04% del PIL totale.

4. Stati Uniti

Avreste mai creduto che i buoni vecchi Stati Uniti d'America fossero uno dei paesi meno tassati al mondo quando si tratta di entrate fiscali in percentuale del PIL? La fascia più alta sul reddito per le persone fisiche raggiunge ora il 37% (comunque cinque punti percentuali in meno dell'Italia) e, udite udite, il peso fiscale della tassazione sul PIL totale è di appena il 10,2%!

5. Guinea Equatoriale

La Guinea Equatoriale è l'unica ex colonia spagnola nell'Africa subsahariana. Il carico fiscale qui, in percentuale del PIL si attestano a un livello molto basso del 9,59%.

6. Arabia Saudita

L'Arabia Saudita è uno dei pochi paesi al mondo senza imposta sul reddito delle persone fisiche, sebbene abbia un'imposta sulla sicurezza sociale del 10% e imposte indirette del 15%. Il carico fiscale totale corrisponde ad una percentuale estremamente bassa, l'8,93% del PIL.

7. Argentina

Il paese sudamericano ha un'aliquota massima dell'imposta sul reddito delle persone fisiche del 35%, con le imposte indirette che raggiungono un alto 21%. Tuttavia il carico fiscale si attesta intorno ad una percentuale bassissima del PIL, l'8,04%.

8. Etiopia

L'Etiopia ha un'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche massima del 35%, ma le entrate fiscali complessive rappresentano solo il 6,66% del PIL. Sebbene l'Etiopia sia regolarmente menzionata come una delle nazioni più povere del mondo, ed è vero, il paese ha una delle più alte parità di reddito al mondo. Anche la povertà etiope sta facendo passi da gigante, con il tasso di povertà che è sceso dal 44% nel 2000 al 24% entro il 2016.

9. Birmania

Per essere un paese a bassa tassazione, il Myanmar ha un'aliquota fiscale massima del 25%. Tuttavia il carico fiscale è solo del 5,81% del Pil totale. Precedentemente noto come Birmania, il paese sta ancora lottando per liberarsi dal suo passato autoritario, con le sue prime elezioni libere tenutesi solo nel 2015.

10. Emirati Arabi Uniti

Gli Emirati Arabi Uniti sono in cima a questa lista per una buona ragione: il paese non applica né l'imposta sul reddito personale né quella aziendale. Ciò è dovuto in gran parte agli immensi ricavi di petrolio e gas generati dal Paese. Il carico fiscale è il più basso al mondo, rappresentando solo lo 0,9% del Pil del paese.

Leggi anche: Quali sono i paesi con gli stipendi più alti nel mondo? Ecco la classifica dei primi 30