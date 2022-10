L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) è uno strumento molto conosciuto ed estremamente utile per beneficiare di bonus e agevolazioni sociali, se rispettate determinate soglie reddituali.

In molti casi, si richiede di non superare una determinata soglia Isee che varia a seconda dei benefici disponibili. Capita spesso, di non capacitarsi di fronte ad indicatori troppo elevati che non consentono di accedere a questa o a quell’altra agevolazione.

Quali sono i valori che incidono maggiormente sull’Isee? Prendiamo, per esempio, un indicatore che va da 5000 euro a 30.000 euro e spieghiamo quali sono i valori patrimoniali che più o meno incidono e determinano il raggiungimento di queste soglie. Il tutto, ovviamente, ragionando anche sulla composizione del nucleo familiare.

Isee da 5000 a 30.000 euro: quali sono i valori che incidono maggiormente sul calcolo

Più o meno tutti sanno cos’è e a cosa serve l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee). Si tratta di uno strumento che va a fotografare la situazione economica di un nucleo familiare. Se rispetta specifiche soglie e, a seconda dei casi altri requisiti, permette di accedere a molti bonus e agevolazioni.

L’Isee è, quindi, un documento molto importante, utilizzato da grandi e meno grandi, per poter beneficiare di bonus, Reddito di Cittadinanza, per fruire di borse di studio e molto altro ancora.

Per ottenere l’Indicatore, è necessario avere diversi documenti e presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) che contiene informazioni di vario tipo: dai dati anagrafici alle informazioni di natura reddituale e patrimoniale. Si tratta di informazioni che sono necessarie a descrivere la situazione patrimoniale del richiedente e del suo nucleo familiare, e fondamentali per determinare il valore dell’Isee.

La Dichiarazione sostitutiva unica, come abbiamo appena detto, contiene molte informazioni e molti valori. Ma quali sono quelli che incidono maggiormente? Possiamo prendere in esame, per esempio, Isee che vanno da 5000 euro a 30.000 euro.

Sicuramente, i valori che incidono di più sull’indicatore e fanno scaturire coefficienti più alti sono il patrimonio immobiliare e mobiliare.

Nel patrimonio immobiliare, rientrano i beni immobili intestati ai membri del nucleo familiare e, quindi, i valori relativi agli immobili di proprietà di qualunque tipo, dalle case ai terreni ai locali delle attività commerciali. C’è di più: rientrano nel patrimonio immobiliare anche gli immobili inagibili. Si parla sempre di proprietà e non interessa ai fini del calcolo, lo stato in cui si trova un bene. Il solo possesso va a determinare, in qualche modo, il valore dei possedimenti e, pertanto, la ricchezza dell’intestatario del bene.

Inoltre, il valore dell’Isee sale ancora se il richiedente o un qualsiasi altro membro del nucleo familiare sia in possesso di automobili, motocicli, barche o altri mezzi.

Nel patrimonio mobiliare vi rientrano i conti correnti, bancari o postali, i libretti di risparmio, le obbligazioni, le partecipazioni societarie, le polizze e così via. Si ricorda che per il calcolo dell’Indicatore Isee bisogna calcolare e riportare il saldo e la giacenza media.

In che modo incide sul valore dell’Isee la composizione del nucleo familiare

Sempre prendendo come esempio un Indicatore Isee da 5000 euro a 30.000 euro, dobbiamo considerare un altro valore che può incidere in maniera significativa: la composizione del nucleo familiare.

I redditi percepiti da ogni componente del nucleo familiare del richiedente, infatti, vanno a determinare l’aumento della ricchezza e, conseguentemente, dell’Indicatore.

Si sottolinea, infatti, che per determinare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente si considerano tutti i redditi dei componenti del nucleo familiare, oltre che il patrimonio immobiliare e mobiliare di ciascuno. Pertanto, complessivamente, più sono i membri del nucleo familiare, più sono i percettori di redditi e più patrimoni mobiliari e immobiliari possiedo, più aumenta il valore dell’Isee.

Quindi, anche il numero dei membri del nucleo familiare incide sul calcolo dell’Isee e incide ancora di più quando percepiscono un reddito.

Sono queste le circostanze che portano a non poter beneficiare di bonus e agevolazioni sociali. Se, per esempio, un nucleo familiare è composto da quattro membri e tre di questi percepiscono un reddito, il valore di tutto il nucleo familiare sale e diventa considerevole rispetto alle soglie stabilite da alcuni bonus. Ma ci sono anche altri casi.

Prendiamo sempre come esempio un nucleo familiare composto da quattro membri, solo uno percepisce reddito, ma si ha un patrimonio immobiliare molto consistente - si pensi al possesso di terreni inutilizzati lasciati in eredità -, ciò comporta un aumento del valore Isee e, quindi, la possibilità di venir tagliati fuori dal beneficiare di bonus e agevolazioni.