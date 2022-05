Governo al lavoro per la messa a punto della prossima riforma fiscale, ma la strada sembra essere ancora lunga.

Nella giornata di ieri, lunedì 9 maggio, ci sarebbe dovuta essere l'approvazione della legge delega sulla riforma fiscale, ma si è deciso di rimandare ancora una volta.

Successivamente all'approvazione della legge delega il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi, entro 18 mesi.

Diversi i nodi ancora da sciogliere per definire la nuova riforma che ridisegnerà l'imposizione fiscale a famiglie e imprese, primo tra tutti quello relativo alla riforma del catasto, procede il braccio di ferro infatti tra i sostenitori di Mario Draghi e la Lega contraria alla riforma.

Siamo dunque ancora agli inizi, di una riforma che ha come obiettivo quello di ridurre la pressione fiscale, rendere le tasse più eque e semplificare il sistema e si comincerà esattamente con un accordo sulla delega fiscale.

Trovato l'accordo successivamente all'approvazione si continuerà con il definire i dettagli dei decreti delegati con un punto certo e cioè che, l'attuazione di tali decreti non potrà portare un aumento della pressione fiscale.

Tra le novità ancora tutta da definire, relative al nuovo sistema fiscale, c'è una separazione tra tasse e imposte sul reddito da lavoro e quello per quanto riguarda il reddito proveniente da investimenti immobiliari o da capitale.

I contrasti tra le forze politiche di maggioranza fanno pensare ad una riforma del fisco approvata in tempi medio lunghi.

Due anni di scivolo per chi esce dal regime forfettario prima di approdare al regime ordinario, questo è uno dei punti presenti nel testo della riforma del fisco, obbiettivo?

Sicuramente far "emergere gli imponibile" , una modifica alla flat tax per gli autonomi fino a 65mila euro.

Non solo, una parte del gettito proveniente dalla flat tax verrà usata per "finanziare" le casse di Comuni e Regioni.

Come già riportato nel paragrafo introduttivo, la nuova riforma del fisco non potrà portare ad un aumento della pressione tributaria rispetto a quella attuale.

È la clausola di salvaguardia destinata a essere inserita nel testo della delega fiscale attraverso la riformulazione di uno degli emendamenti.

Entriamo ora nel vivo della riforma del fisco cominciando dalla volontà di semplificare ulteriormente e rendere anco più efficace il sistema degli scaglioni IRPEF.

Con la Legge di bilancio 2022, le aliquote di tassazione sono passate da cinque a quattro, ora con un nuovo intervento si vorrebbe portarle a tre.

Tutto questo per far si che si arrivi ad una riduzione delle aliquote medie effettive e marginali, a cominciare dai redditi medio-bassi.

Promossa la flat tax al 15% per le partite Iva e per ricavi sotto i 65 mila euro, l'ingresso nel regime ordinario verrà preceduto da uno scivolo della durata di due anni, le soglie e le aliquote che definiranno la misura sono ancora da concordare, ma si parla di una aliquota del 20% per ricavi fino a 80.000 euro.