Scadenze fiscali 2024: il calendario delle scadenze più importanti da non dimenticare

Con l’arrivo del nuovo anno, i contribuenti ritornano a doversi informare in merito a tutte le scadenze fiscali previste nel 2024.

Tra lo stop delle cartelle ad agosto e dicembre, la presentazione dell’IRAP fino all’anticipo di due mesi per le dichiarazioni dei redditi, saranno circa 1.500 le scadenze fiscali previste per quest’anno appena cominciato.

A questo proposito, in questo articolo, andremo a vedere quali sono le scadenze fiscali più importanti nel 2024 e quali sono le date da non dimenticare per evitare di incorrere in sanzioni.

Ha preso ormai avvio il nuovo calendario fiscale per andare a chiarire e semplificare tutte le date da considerare per l’anno 2024. Si tratta di circa 1.500 scadenze fiscali a cui è necessario fare riferimento.

In generale, nel corso del 2024, si dovranno ricordare tantissime scadenze fiscali. Tra queste, c’è l’anticipo di due mesi per le dichiarazioni dei redditi, ma anche lo stop delle cartelle nei mesi di agosto e di dicembre, nonché le scadenze fiscali previste per Irap e Irpef.

Insomma, le scadenze fiscali che si susseguiranno nel corso dei mesi del 2024 sono davvero tante ed è importante non dimenticarle per evitare di andare incontro a sanzioni anche piuttosto elevate.

Le scadenze fiscali dei primi mesi del 2024

Cominciamo con una prima scadenza importante del 2024, quella dell’acconto Irpef per gli autonomi. Si intende la proroga per le persone fisiche titolari di partita IVA che al periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato compensi o ricavi inferiori ai 170 mila euro.

A questo proposito, stiamo facendo riferimento della possibilità di pagamento in un’unica rata per i lavoratori autonomi che hanno optato per il rinvio del pagamento dell’acconto Irpef dovuto nel mese di novembre 2023.

In questo caso, la scadenza da considerare è quella del 16 gennaio, sia per coloro che intendono effettuare il pagamento IRPEF in un’unica rata, che per chi preferisce il pagamento di cinque rate mensili.

Va detto, tuttavia, che la rateizzazione in cinque rate mensili per l’acconto Irpef prevede degli interessi al 4% annuo.

Lo stesso giorno, il 16 gennaio, è stata prevista anche un’altra scadenza. In questo caso ci riferimento alle scadenze dell’imposta sugli intrattenimenti e la Tobin Tax.

Continuiamo con il calendario delle scadenze fiscali con la data del 31 gennaio. Entro fine mese, infatti, scade l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie per il secondo semestre 2023.

Scadenze fiscali 2024: attenzione ad aprile e giugno

Tra i mesi a cui è necessario porre particolare attenzione quando si parla delle scadenze fiscali nel 2024, c’è sicuramente quello di aprile.

Infatti, entro il 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei software per poter compilare le pagelle fiscali, Isa, funzionali anche alla raccolta dei dati per consentire la formulazione della proposta di concordato preventivo biennale.

Inoltre, sempre entro la data del 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i dati della dichiarazione precompilata anche per i titolari di partita IVA.

Passiamo poi ad un altro mese altrettanto importante per le scadenze fiscali, quello di giugno 2024. A questo proposito, stiamo parlando della data del 16 giugno, per le ritenute dei condomini.

Nello specifico, le scadenze che dovranno considerare i condomini sostituti d’imposta per il versamento delle ritenute hanno subito una lieve variazione delle date di scadenza: dal 30 giugno al 16 giugno e poi a seguire, dal 20 dicembre al 16 dicembre.

Un’altra data da ricordare a giugno è quella del 30. In questo caso, facciamo riferimento alla possibilità di avviare la rivalutazione del valore delle quote negoziate e non negoziate e terreni per i beni posseduti al di fuori del regime d’impresa.

La prima rata e la perizia, dunque, dovranno essere effettuate entro e non oltre la data del 30 giugno.

Per saperne di più, leggi anche: Riforma del fisco: taglio Irpef e cambio calendario fiscale, tutte le novità.

La scadenze fiscali a fine anno 2024

Infine, arriviamo alle ultime scadenze fiscali del 2024. Cominciamo con l’anticipo di due mesi del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e di Irap.

A questo proposito, la data di scadenza passa dal 30 novembre, al 30 settembre 2024. Mentre, per i soggetti Ires, la scadenza è stata anticipata. Dunque, non sarà più quella dell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

In questo caso, i soggetti Ires dovranno considerare l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Mentre, passa al mese di novembre, e nello specifico il giorno 30 novembre 2024, la scadenza per la comunicazione da parte dei lavoratori autonomi con regime forfettario, dell’importo e della natura dei costi che sono stati sostenuti nel periodo d’imposta 2021.

Arriviamo ora alle scadenze fiscali previste per l’ultimo mese del 2024. Innanzitutto va ricordata la data del 16 dicembre, che rappresenta l’ultimo termine per il versamento dell’ulteriore rata delle imposte a saldo e acconto derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap.

Per lo stesso giorno è stata fissata anche la scadenza per i versamenti delle rate per i titolari di partita IVA e non.

Un’ultima precisazione riguarda l’invio di lettere di compliance e degli avvisi bonari, con uno stop nei mesi di agosto e di dicembre 2024.

Leggi anche: Tasse: quali sono le nuove scadenze per il 2024 e le ultime decisioni del governo.