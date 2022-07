Non tutti sanno che, nel nostro Paese, ci sono alcuni alimenti che non possono essere consumati. Andiamo insieme alla scoperta dei cibi vietati che non si possono vendere né consumare in Italia.

Quando parliamo di divieti legati agli alimenti, spesso le nostre menti vengono immediatamente rimandate a culture molto lontane dalla nostra. Pensiamo, ad esempio, a tutte le restrizioni alimentari che la religione musulmana impone.

E questo è solo uno dei tanti esempi di divieto che vige nei confronti di prodotti destinati al consumo alimentare vietati dalle religioni.

Eppure, anche in Italia ci sono alimenti che non possono essere acquistati né, tantomeno, consumati.

Scopriamo insieme quali sono con esattezza i cibi che la legge ha vietato nella nostra Penisola.

Quali sono i cibi vietati

Nella maggior parte dei casi, tra i cibi vietati in Italia troviamo dei prodotti che, un tempo, venivano abitualmente consumati.

In seguito, soprattutto per via della loro pericolosità se ingeriti, tali prodotti sono stati oggetto di restrizioni. Restrizioni addirittura legali: quelli che analizzeremo di seguito sono tutti alimenti che non possono essere venduti, se non illegalmente.

Il primo prodotto da inserire nel nostro elenco è il cosiddetto “casu marzu”, un formaggio tipico della Sardegna.

Si tratta di un particolare prodotto caseario reso cremoso grazie a vermi e larve. Tutto ciò, oltre che essere contrario alle norme igienico sanitarie, potrebbe comportare anche gravi problemi a livello intestinale.

Ed è per tale ragione che il casu marzu rientra tra i cibi vietati sia in Italia, che in Unione Europea.

Diversa è invece la motivazione per cui venne introdotto il divieto di consumazione del secondo cibo di cui ci occuperemo: il dattero di mare.

Si tratta di un mollusco bivalve, che ricorda le cozze, la cui pesca indiscriminata ha rischiato di compromettere l’ecosistema marino.

Dal 2006, dunque, si è deciso di vietarne la pesca: di conseguenza, dunque, la sua consumazione è diventata vietata.

Altro prodotto ittico vietato nel nostro Paese è il pesce palla. Sebbene in Oriente sia molto apprezzato, questo pesce contiene tetradotossina, pericolosa per l’uomo.

Andiamo avanti con il nostro elenco con una bevanda. Anche se non è proprio un cibo, per completezza di informazioni bisogna aggiungere in elenco anche un vino. Si tratta, nello specifico, del vino Fragolino, che venne vietato nel nostro Paese nel 1931.

La motivazione sta nel fatto che l’uva fragola, con cui tale vino viene prodotto, contiene metanolo, una sostanza tossica per l’uomo.

Dunque, il fragolino che troviamo abitualmente nei nostri supermercati non è originale, ma un semplice vino addizionato con aroma alla fragola.

Ecco perché il sangue di maiale è vietato in Italia

Tralasciando le bevande e tornando ai nostri cibi vietati in Italia, non possiamo non inserire nel nostro elenco il celebre sanguinaccio.

Si tratta di un dolce tipico di Napoli, la cui ricetta prevede l’aggiunta di sangue di maiale.

Tuttavia, la vendita del sangue di maiale è diventata illegale nel nostro Paese dal lontano 1992. Infatti, tale prodotto potrebbe portare a malattie anche molto gravi.

Ovviamente, il sanguinaccio viene ancora prodotto e venduto, oltre che preparato in casa, soprattutto nel periodo di Carnevale.

Ma la nuova ricetta è necessariamente diversa dall’originale. Dato che il sangue di maiale non può essere commercializzato, questa nuova versione del dolce non può assolutamente contenerlo.

Gli alimenti che i cattolici non possono mangiare

Abbiamo citato, in apertura, le restrizioni religiose che interessano alcuni alimenti. Viene quindi spontaneo chiedersi se esistono dei cibi vietati dal cattolicesimo, la religione più diffusa nel nostro Paese.

In realtà, i cattolici non hanno particolari limitazioni a livello di cibi e bevande. L’unica “regola”, se così possiamo definirla, è evitare il consumo di carni il venerdì. Si tratta comunque di un divieto che, negli ultimi anni, non viene quasi più rispettato, se non durante la Quaresima.

In particolare, durante il Venerdì Santo, è previsto anche un digiuno, oltre che la restrizione sulla carne.

Oltre i cibi vietati: l’elenco degli alimenti più pericolosi da evitare

Concludiamo il nostro elenco degli alimenti proibiti nel nostro Paese con alcuni prodotti che, anche se non espressamente vietati dalla legge, sarebbe meglio evitare.

Coldiretti ha infatti inserito di recente degli alimenti provenienti dall’estero in una sorta di black list. Si tratta di prodotti che, apparentemente, sono innocui. Tuttavia, a causa delle differenti norme sanitarie, molto spesso gli alimenti importati possiedono al loro interno varie sostanze dannose.

Queste possono variare: dai pesticidi alle aflatossine, sostanze ben note per essere potenzialmente cancerogene.

Tra i cibi non vietati, ma che dovremmo evitare, ricordiamo:

semi di sesamo dall’India;

arachidi provenienti da Stati Uniti e Agentina;

ostriche dalla Francia;

pistacchi da Iran e Turchia;

pepe nero dal Brasile;

fichi secchi dalla Turchia.

