Come fare una colazione sana ed equilibrata nei giorni più caldi dell'anno? Scopri ricette e consigli per fare colazione in estate, per rimanere in forma e non rinunciare al gusto.

È risaputo che in estate cambiano le abitudini alimentari, sia per via del clima caldo che per colpa degli orari molto più dilatati.

Cambiano i gusti e le esigenze nell’arco della giornata, per questo su alcuni pasti vengono modificate le nostre più radicate tradizioni.

Si sa che la colazione risulta essere il pasto più importante della giornata, e se in inverno siamo abituati ad iniziare le nostre mattine con cappuccio e brioche, durante la stagione calda non lo facciamo più.

Nonostante questo abbiamo comunque bisogno di compiere un pasto completo e che ci dia le giuste energie per affrontare al meglio la nostra giornata.

Nel corso dell’articolo seguente andremo a vedere in che modo possiamo strutturare la nostra colazione in estate, ed anche qualche consiglio di ricetta sana e gustosa.

Come strutturare la nostra colazione completa

Un pasto completo, anche in estate, deve fornire il giusto apporto nutrizionale, darci le energie per poter affrontare la giornata senza però appesantirci.

Un pasto corretto deve contenere al suo interno tutti i micronutrienti principali, ovvero carboidrati, grassi e proteine.

È importante mantenere questa proporzione, tenendo presente di alcuni piccoli accorgimenti.

In estate un ottima soluzione è quella di mangiare molta frutta, soprattutto di stagione, per raggiungere il giusto apporto di vitamine e minerali giornalieri.

Un piatto veloce e gustoso sono gli smoothies di frutta, che con i loro colori accendono anche il buon umore.

Questi potrebbero rappresentare la base della nostra colazione estiva, potete congelare la frutta direttamente la sera prima e successivamente preparare il vostro smoothies in pochi minuti.

La frutta è un ottimo apporto di carboidrati, ma per ottenere un pasto completo come dicevamo all’inizio, servono anche proteine e grassi.

In questo senso potete aggiungere della frutta secca, di ogni genere, che contiene moltissimi nutrienti e proprietà benefiche.

Un alternativa molto valida allo smoothies sono le bowl di yogurt, che potete completare con del miele, della frutta secca ed anche della granola.

Questi sono solo alcuni consigli, l’importate è riuscire a strutturare il pasto in modo che sia completo, e che fornisca tutta l’energia della quale abbiamo bisogno.

Cosa bere quando fa molto caldo

Un altro punto importante della colazione sono le bevande, soprattutto in estate dove diventa più difficile assumere bevande calde.

Un ottima soluzione potrebbe essere quella di scegliere spremute o centrifugati di frutta e verdura.

Questi sono un ottima soluzione, sana e piacevole, per assumere anche più frutta e verdura nell’arco della giornata.

Potete unire la frutta con la verdura per un centrifugato completo, per esempio l’abbinamento di mela, sindaci freschi, zenzero, kiwi e cetriolo, risulta essere un centrifugato completo e molto dissetante.

Se non possiamo rinunciare a bere un buon caffè appena svegli, una soluzione potrebbe essere quella di provare delle varianti fredde.

Esistono moltissime ricette diventate di tendenza per preparare dei deliziosi caffè freddi, con ghiaccio e aromatizzati, per esempio con del latte vegetale o dello sciroppo dolce.

Come inserire la frutta nei nostri pasti

Abbiamo visto che mangiare molta frutta in estate è fondamentale per la nostra salute, ci aiuta a rimanere idratati e pieni di energie.

Non a tutti però piace il gusto della frutta al naturale, soprattutto se stiamo parlando di bambini che amano i gusti dolci ed elaborati.

Un altra soluzione creativa per riuscire ad assumere un buon quantitativo di frutta è quella di iniziare la nostra giornata con un bel frullato.

Possiamo decidere di preparare il frullato con del latte, o dello yogurt greco, per rendere la consistenza più densa, ed aggiungere poi la frutta che più ci piace, come frutti rossi o pesca.

Se vogliamo preparare una versione ancora più golosa possiamo decidere di iniziare la nostra giornata con un milkshake, ricetta tipica dei paesi americani, che consiste nel frullate della palline di gelato con del latte fresco e della frutta. Un inizio di giornata dolce e rinfrescante.

Idee di ricette sane e dietetiche

Soprattutto in estate l’attenzione principale va alla forma fisica, è bello tenersi in forma ma soprattutto in salute, praticando anche dello sport.

Principalmente per chi compie attività fisica la colazione è un pasto fondamentale, perché deve fornire ancor di più degli apporti nutrizionali bilanciati.

Un piatto perfetto e sano per iniziare la giornata con una bella carica è il porridge, piatto tipico anglosassone, che si compone di fiocchi d’avena ed acqua.

Bisogna cucinare i fiocchi d’avena in un pentolino con dell’acqua fino a che i fiocchi risulteranno essere morbidi ed il tutto avrà una consistenza cremosa.

Il tutto può essere poi condito con della frutta fresca, del miele e qualche scaglia di cioccolato fondente. Se non volete preparare il piatto caldo potete benissimo preparare la sera prima il tutto, mettendo in ammollo l’avena a freddo e lasciandola in frigorifero tutta la notte.

Se preferite un alternativa salata potete pensare di preparare un toast, il più famoso tra tutti è sicuramente l’avocado toast, che negli ultimi anni sta spopolando in tutti i ristoranti e bar internazionali.

L’avocado toast è piatto molto semplice, ma che vanta delle proprietà nutrizionali davvero uniche grazie alle caratteristiche dell’avocado che risulta essere uno dei pochi grassi buoni di origine vegetale.

Per preparare questo piatto dovrete semplicemente scegliere il vostro pane preferito e tagliare un avocado maturo, lo si condisce a piacere con olio, sale, pepe e limone.

Come fare colazione quando si è in vacanza

Si sa che quando andiamo in vacanza si lascia da parte la dieta e si pensa solo a rilassarsi; questo è sicuramente giusto e salutare per tutti.

Quello che però possiamo fare quando siamo in vacanza è cercare di mantenere il giusto apporto di nutrienti nell’arco della giornata, concedendoci comunque qualche sfizio.

Per esempio se la mattina ci ritroviamo davanti ad un enorme buffet pieno di piatti deliziosi, possiamo concederci di mangiare qualche pietanza in più, rimanendo magari più attenti nel resto della giornata.

Un altro consiglio importante è quello di cercare di fare comunque dell’attività fisica, una bella passeggiata sul bagnasciuga, oppure una nuotata al largo, o ancora se siete in montagna del trekking nel bosco. L’importante è mantenersi attivi per bruciare nel caso le calorie in eccesso.