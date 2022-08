Barcellona è la trentatreesima città più visitata del mondo. Nonostante non sia la capitale della Spagna, supera di gran lunga Madrid in fatto di turismo. Situata nella parte nord orientale della penisola iberica, non troppo distante da Andorra e dai Pirenei, è la città di Gaudì, celeberrimo architetto che ha lasciato la sua personale impronta sull’urbanistica della città anche dove non ha direttamente progettato.

Barcellona è forse è la città spagnola "meno spagnola" e più europea della penisola iberica. Anche lo spagnolo parlato in Catalogna è molto diverso rispetto al castigliano. Inoltre, anche nella cucina la catalogna si distingue dalla Castiglia. Qui abbiamo raccolto per voi dieci piatti tipici della regione di Barcellona che dovete assolutamente assaggiare se passate di lì.

Cosa mangiare a Barcellona: ecco 10 piatti tipici della tradizione catalana

Pan amb tomàquet: pane rustico tostato, salsa di pomodoro, aglio, olio e sale accompagnato con salumi, formaggi, frittate, pesce o verdure, indicato per aperitivo;

Butifarra: salsiccia di maiale pepata e salata, da mangiare cruda fritta o alla griglia, con contorno di fagioli rossi o tartufo;

Escalivada: peperoni, melanzane, patate, cipolla, grigliati e conditi con olio, pepe e sale, serviti con pane tostato ed eventualmente arricchiti con pomodori secchi, olive nere, aglio e prezzemolo;

Calçots: tipica cipolla catalana cotta alla brace e avvolta in carta di giornale, da accompagnare con la salsa romesco;

Bikini: panino con formaggio e prosciutto, chiamato come la sala Bikini, discoteca del 1953 da cui prende il nome;

Arroz negro: riso, seppie, frutti di mare, aglio, cipolla, qualche volta anche del pomodoro e, ovviamente, nero di seppia o calamaro;

Bocadillo de calamares: panino lungo (tipo baguettes) e calamari fritti;

Cocas dolci e salate: la coca è un piatto tipico di quella regione, che consiste in un impasto cucinato nella versione dolce o salata, ripiena o semplice;

Pollo asado alla catalana: il pollo arrosto alla catalana dicono abbia un sapore inimitabile;

Crema catalana: dolce a base di uova, zucchero, farina di grano o mais, latte e cannella.

Qual è la leggenda della crema catalana?

Si narra che alcune suore originarie della regione di Barcellona stavano preparando un dolce in occasione della visita del vescovo. Poiché non erano entusiaste del classico budino, aggiunsero zucchero caramellato caldo alla ricetta classica del budino.

Il monsignore, che si aspettava un dolce freddo, esclamò “crema” che in spagnolo significa “brucia” per la sorpresa. Se in questa novella ci sia della verità non è dato saperlo, ma la crema catalana è ancora oggi, a 300 anni dalla sua invenzione, uno dei dolci più popolari del mondo.

