La cucina francese è una delle migliori al mondo ma porta con sé un grande stigma: la maggior parte dei visitatori è convinta che non sia possibile riuscire a mangiare a Parigi senza spendere un'autentica fortuna.

Per la verità, Parigi, oltre ad offrire un'invidiabile offerta gastronomica, è anche una metropoli in cui è possibile gustare diversi piatti tipici francesi spendendo poco. Non serve infatti sedersi al tavolo di un raffinatissimo ristorante stellato per poterne assaggiare le più diverse delizie.

Il trucco è sapere cosa si sta cercando e soprattutto dove cercarlo. In questo articolo, presentiamo la nostra guida su cosa provare a Parigi spendendo poco e, soprattutto, i nostri consigli per risparmiare. Iniziamo dal cosa.

Cosa mangiare a Parigi: i piatti tipici da provare almeno una volta spendendo poco

Non possiamo iniziare questo elenco dei piatti tipici parigini senza menzionare la regina di ogni tavola, colei che è diventata la quintessenza del vivere parigino: la baguette. Morbida all'interno e fragrante all'esterno, accompagna i pasti principali e talvolta anche gli snack. Il costo è davvero esiguo: circa 1 euro a filone.

Se il nostro palato desidera di più di una baguette, ecco gli altri piatti che sono da provare almeno una volta a Parigi:

Croque-Monsieur e Madame.

Anche qui l'apparenza può ingannare. Come la baguette è più di un semplice pane, il croque-monsieur ("mordi-signore", letteralmente) è più di un semplice sandwich. Delizioso, è ripieno di formaggio e prosciutto. Nella versione al femminile (croque-madame), è ricoperto da un delizioso uovo fritto. Il costo è stimato intorno ai 4 euro, ma permette di fare un veloce pranzo o una merenda a dir poco abbondante.

Croissants e Pan au chocolat.

C'è bisogno di descriverli? Chi li ha provati sa che tornerebbe a Parigi soltanto per addentarne uno. Ciò che li rende così unici e deliziosi è la forte componente burrosa. Il prezzo anche qui si attesta intorno ad 1 euro al pezzo, ma il ricordo che porterete con voi varrà ben di più.

Naturalmente ricordate di non confondere croissant con le brioches. Le seconde, infatti, sono un tipo di pane dolce che noi chiameremmo "pan brioches". Tutt'altra cosa.

Crêpes.

Quando parliamo di Crêpes, non ci allontaniamo troppo dal mondo del dolce: sono infatti disponibili in entrambe le versioni. Può essere addentata accanto ad un chiosco lungo la strada come merenda, oppure all'interno di un ristorante dedicato, la creperia.

In qualsiasi versione decidiate di assaggiarla, sappiate che il prezzo è economico (tra i 3 e i 6 euro) e vi consente di fare un delizioso spuntino o una cena gustosa.

Per inciso, esistono anche le Crêpes bretoni, fatte con farina di grano saraceno, dal sapore molto più deciso e dalla tipica colorazione caramello: sono tipiche di Bretagna e Normandia ma vale davvero la pena assaggiarle in una delle loro molteplici versioni.

Quiche.

Si tratta della torta salata francese che viene ripiena con gli ingredienti più diversi, spesso vegetali. La più famosa è certamente ripiena di uova e crème fraîche ed è la Quiche lorraine. Una fetta di questa torta costa all'incirca 3 euro. Quando mancano le idee su cosa mangiare a pranzo, una quiche è sempre una buona idea.

Dove mangiare bene a Parigi: differenza tra boulangerie, bistrot e brasserie

Molti dei piatti che abbiamo elencato nel paragrafo precedente sono facilmente acquistabili nelle boulangerie, ovvero nelle panetterie.

Oltre a panetterie e ristoranti, però, vi sono altri luoghi di ristorazione che vale la pena provare, ovvero i bistrò e le brasserie.

I bistrot sono di solito locali dalle dimensioni più contenute e un servizio abbastanza informale. Gli arredi denotano semplicità e i menù solitamente sono scritti su lavagne e vetrine.

Quando invece parliamo di brasserie, ci riferiamo a dei locali molto piccoli in cui si può gustare la cucina tipica francese. Anche qui il servizio è piuttosto informale, ma l'arredamento può spaziare, ed essere molto semplice oppure raffinato.

In generale, i luoghi dedicati alla ristorazione sono molto piccoli a Parigi e potrebbe essere necessario rivedere il proprio concetto di "intimità": i tavoli sono solitamente molto vicini tra loro ed è comune consumare il proprio pasto accanto ai commensali di altri tavoli.

Mangiare a Parigi spendendo poco: consigli pratici all'uso

Una giornata tipica parigina, consta di una colazione, un pranzo ed una cena. I francesi normalmente a pranzo e cena consumano l'antipasto e la portata principale, oppure 3 portate classiche.

Ecco i nostri consigli per riuscire a mangiare bene, ma spendendo poco:

non ordinare l'acqua naturale: in Francia une carafe d’eau (una caraffa d'acqua) è sempre inclusa nel costo del pranzo. Quest'acqua è normalmente clorata, quindi da evitare nel caso si soffra di patologie renali;

al di fuori dei ristoranti, l'acqua in bottiglia acquistata al supermercato ha un costo considerevole: meglio servirsi delle numerose fontane d'acqua potabile disponibili in città;

se c'è voglia di un buon panino, è sempre più economico valutare una boulangerie (panificio) rispetto ad una brasserie;

In alcuni locali è possibile ordinare alla carta, mentre in alcuni casi è possibile approfittare delle formules midi, ovvero dei menù a prezzo fisso che consentono un notevole risparmio (generalmente si spendono 12/15 euro a persona);

infine, lo street food è ben rappresentato. Volendo sperimentare può essere interessante provare i traiteurs, ovvero le rosticcerie, che spesso dispongono di uno o due tavoli.

Qualora vogliate provare un'esperienza fuori dall'ordinario, però, perché non pensare ad una cena sulla Torre Eiffel?