La festa di Halloween nasce nel vecchio continente per mano dei popoli celtici i quali celebravano la fine dell'estate con la festa di Samhain, che coincide con l'attuale festa di Halloween.

Per quanto questa festa sia oggi nota per il suo carattere macabro e la sua vicinanza con il regno dei morti, questa festività ha delle origini in realtà molto differenti, legate alla natura ed al cambio di stagione.

Sicuramente il simbolo indiscusso della festa di Halloween è la zucca, la quale viene intagliata, per creare un divertente gioco per i nostri bambini, ed anche preparata con diverse ricette apposite per la ricorrenza.

Moltissime delle ricette presentano infatti la zucca come ingrediente primario ma in realtà questo non è l'unico elemento tipico delle ricette di Halloween, la cultura anglosassone ci presenta moltissimi altri cibi tipici di questa festività.

Scopriamo insieme all'interno dell'articolo seguente tutte le ricette più o meno note che sono legate alla celebrazione della festività.

I piatti della tradizione

Come per tante altre ricorrenze anche per Halloween esistono delle tradizioni culinarie specifiche da portare a tavola per coinvolgere i nostri ospiti.

Uno dei piatti più tipici di questa ricorrenza risale alle sue origini e si tratta di un particolare piatto dolce.

Stiamo parlando del Barmbrack una ricetta che consisteva in un pane imbottito con della frutta secca, una ricetta che prevedeva una particolare usanza.

Si racconta infatti che all'interno dell'impasto di questo particolare pane bisognava inserire anche un anello oppure una moneta.

Il commensale che riusciva a trovare l'oggetto nascosto poteva essere considerato molto fortunato in quanto se avesse trovato la moneta sarebbe diventato molto ricco invece se avesse trovato l’anello si sarebbe sposato a breve.

La tradizione prevedeva anche la possibilità di inserire all'interno dell'impasto un brandello di stoffa, in questo caso però non rappresentava un buon presagio ritrovare questo oggetto, in quanto indicava che si sarebbe rimasti poveri per il resto della propria vita.

I dolci tipici di Halloween

Come abbiamo già accennato all'inizio uno dei prodotti tipici della festa di Halloween è sicuramente la zucca.

Con questo alimento si preparano sicuramente dei dolci e delle pietanze molto energetiche e caloriche.

Uno dei tipici dolci periodo di Halloween è infatti rappresentato dalla torta di zucca chiamata nei paesi anglosassoni pumpkin pie.

La torta di zucca è un classico di questa ricorrenza in quanto si tratta di una deliziosa torta ripiena di crema alla zucca avvolta da della deliziosa pasta frolla.

La caratteristica tipica di questa ricetta è l'aggiunta di particolari spezie come la noce moscata e la cannella, pensate che nei paesi anglosassoni viene venduta una miscela di spezie specifica per la preparazione di questa ricetta.

Sicuramente un altro dolce tipico del periodo è la mela caramellata, una ricetta molto più semplice della precedente ma sicuramente divertente.

La ricetta consiste infatti nel lavare pulire una mela, solitamente si utilizzano quelle rosse, e di immergerla all’interno di zucchero caramellato ancora liquido in modo tale che al momento del raffreddamento questa diventi croccante all'esterno e succosa all’interno.

Se volete invece sbizzarrirvi con la fantasia potete tranquillamente preparare diversi dolci come biscotti o torte utilizzando delle forme particolari che ricordino i personaggi tipici della festività. Come per esempio preparare dei biscotti a forma di zucca, oppure di pipistrello, o ancora di fantasma. Un dolce molto tipico del periodo autunnale che contiene anch’esso la casella è lo strudel di mele, dolce dalla lunga tradizione conteso tra Austria e Italia.

I piatti salati più celebri della festa di Halloween

Così come per i dolci anche per i piatti salati si utilizza moltissimo la zucca, in quanto è un alimento che si presta benissimo ad eseguire i piatti salati.

Se volessimo preparare un piatto salato con la zucca come alimento primario potremmo tranquillamente divertirci nella preparazione di una torta salata.

La torta salata risulta infatti essere una ricetta che si presta benissimo a molteplici variazioni tra cui quella con la zucca tipica del periodo.

Potete decidere di unire insieme la polpa di zucca un formaggio spalmabile ed anche dello speck precedentemente rosolato. Se volete essere particolarmente creativi potete anche preparare delle decorazioni da applicare al di sopra della torta salata a forma di zucca oppure anche di ragnatela, per richiamare il tema.

Se parliamo invece di piatti tipici che ricordano la tradizione anglosassone non possiamo non citare una pietanza tipica irlandese, il Colcannon.

Si tratta di uno stufato preparato con patate e cipolle verdi che viene tipicamente consumato durante il giorno di San Patrizio, ma anche durante tutto il periodo autunnale.

Come intagliare una zucca

Una pratica molto tipica della stagione di Halloween è sicuramente quella di intagliare la propria zucca, si tratta di un gioco divertente soprattutto da far fare ai bambini.

Per intagliare la vostra zucca non dovete far altro che recuperare una zucca rotonda di grandi dimensioni e come primo passaggio dovrete svuotarla dai semi e dalla polpa.

Successivamente non dovrete far altro che procurarvi un coltello ben affilato ed iniziare ad intagliare la vostra zucca dandogli delle sembianze umane. Consigliamo di far eseguire questi passaggi da parte di un adulto.

Dolcetto o scherzetto?

Una tradizione di questa festività, importante soprattutto per i più piccoli, è la pratica di dolcetto o scherzetto.

Una tradizione tipica dei paesi anglosassoni che negli ultimi anni ha preso piega anche nel nostro paese.

Per questo motivo vi consigliamo di munirvi di dolcetti, caramelle o cioccolatini da donare a tutti i piccoli mostriciattoli che verranno a suonare il vostro campanello durante la serata di Halloween.