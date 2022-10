La notte delle streghe è ormai vicina, vediamo quali origini e tradizioni si celano dietro alla ricorrenza, come e dove è nata e quando è stata "trapiantata" in Italia. ll suo vero significato vi stupirà!

Da ormai decenni Halloween è un vero e proprio appuntamento tanto amato e atteso sia dai bimbi che dagli adulti. Sicuramente avrete fatto almeno una volta “dolcetto o scherzetto” travestiti da streghe, zombie, zucca o scheletri. Ma vi siete mai chiesti quali siano le vere origini della tradizione e da dove nasca questa attenzione per l’occulto? Pochissimi conoscono il vero significato di questa antica festività che ha origini pagane.

Di seguito troverete la risposta a tutto ciò che non sapete su Halloween.

Come nasce la festa di Halloween, origini e tradizioni

La notte di Halloween è ormai un momento atteso dell’anno anche in Italia. I film americani ci hanno insegnato che nella spaventosa notte del 31 ottobre tutto può accadere: i morti possono tornare in vita, le zucche possono parlare, le streghe girovagano per la città con la loro scopa. In realtà in origine la festa non si esauriva nel recarsi di porta in porta a chiedere “dolcetto o scherzetto” o ad una festa in maschera o ancora a trascorrere la serata sul divano sommersi di caramelle col fiato sospeso mentre si guarda un film horror.

La nascita risale tra il V e II secolo a.C. alla tradizione celtica dei popoli delle isole britanniche. Ai tempi il 31 ottobre indicava la fine dell’anno, aveva la stessa valenza del Capodanno di oggi. Il nome della festività era “Samhain”, derivato dal gaelico antico Sammhuinn che sta per la “fine dell’estate”, il 31 ottobre dunque aveva una doppia valenza, segnava sia la fine dell’anno che la fine della stagione estiva. La tradizione narra che durante la notte del 31 ottobre i morti tornino in vita accompagnati da demoni, fantasmi e streghe che sono il simbolo di Halloween per eccellenza; vi siete mai chiesti il perché?

La leggenda narra che le streghe erano solite riunirsi per leggere il futuro e rivelare così le congetture sull’anno in arrivo: questa pratica avveniva proprio il giorno di Halloween perchè la notte del 31 si pensava fosse un momento di congiunzione tra il mondo di vivi e dei morti.

Il significato della festa per americani e cristiani

In realtà come abbiamo visto poc’anzi, le origini di Halloween non sono americane bensì celtiche; comunque gli americani sono stati molto bravi a commercializzare la festività, arrivata nel Paese grazie all’immigrazione dei popoli delle isole britanniche, e trasformarla da una notte che incuteva timore ad una serata di divertimento in cui bambini e adulti possono travestirsi da mostri, streghe, zombie, zucche, scheletri, fantasmi e andare in giro di porta in porta a chiedere “Trick or Treat?”

Secondo la tradizione pagana la festività è legata a Satana ed ha luogo il 31 ottobre, notte in cui inizierebbe un nuovo anno per le streghe. Nella tradizione cristiana italiana, invece, Halloween non esiste in quanto la festività religiosa è il 1 novembre, cioè Ognissanti, giornata per poter ricordare i propri cari defunti.

In Italia la festività si è dunque affermata sulla scia dell'atteggiamento americano: i bimbi amano fare dolcetto e scherzetto travestiti, le mamme preparano dolcetti a forma di streghe, fantasmi o zombie, i papà intagliano le zucche e i più grandi si divertono a balli in maschera!