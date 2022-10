La listeria è un batterio contenente in alcuni cibi non adeguatamente conservati. Si sviluppa la listeriosi che attacca il sistema immunitario nell’uomo. Lo scorso 6 ottobre è stato ritirato dal mercato un lotto pancake al cioccolato contenente questo batterio.

I pancake sono dolci esportati dagli Stati Uniti dalla classica forma rotonda, sono molto amati dagli italiani per le loro colazioni o merende. Tuttavia, anche questo alimento può nascondere delle insidie per l'uomo se conservato in maniera scorretta. Alcuni lotti sono stati ritirati dai supermercati per ordine del Ministero della Salute, ecco a quali fare attenzione.

Noto marchio di pancake ritirato dal mercato, ecco di quale si tratta

Un lotto dei pancake al cioccolato della nota marca Bernard Jarnoux Crepier è stato ritirato per rischio microbiologico. Si tratta del lotto 256 del marchio avente sede a Lamballe, in Francia, che comprende i pancake venduti in confezioni da sei.

Il Ministero della Salute ha diramato un avviso in cui raccomanda ai consumatori che hanno acquistato un prodotto appartenente a questo lotto di non consumarlo assolutamente, bensì di riportarlo al punto vendita per chiedere un rimborso o la sostituzione con un altro prodotto. Il lotto risulta essere non conforme a causa della presenza di listeria monocytogenes. Questo batterio è stato ritrovato nelle scorse settimane anche in confezioni di wurstel e tramezzini al salmone prontamente tolti dal mercato.

Un uomo di 75 anni residente a Campobasso è stato trasportato d’urgenza in terapia intensiva all’ospedale Cardarelli dopo aver ingerito cibo contenente listeria. I NAS hanno avviato un’indagine per risalire all’alimento colpevole dell’infezione.

L'Istituto Superiore di Sanità continua a vigilare scrupolosamente il mercato alimentare italiano per evitare che si verifichino altri episodi simili.

Rischi per la salute per chi è affetto da listeriosi

La listeria può portare a seri danni per il nostro organismo. L’infezione può manifestarsi in due modi. Il primo è la diarrea, il secondo parte dall’intestino, passa nel sangue e arriva fino al sistema nervoso. In quest’ultimo caso si possono sviluppare encefaliti e meningiti che durano anche più di un mese. Ad ogni modo, devono prestare maggiore attenzione le persone fragili, quali persone anziane, bambini e persone immunocompromesse.

L'infezione può avere molteplici conseguenze: peritonite, endocardite, artrite settica, colecistite, pleuropolmonite, ma anche gastroenteriti con febbre. Nelle persone anziane e nei neonati, si manifesta in meningite o romboenfefalite. Quest'ultima porta a una perdita sensitiva o motoria, alterazione dello stato di coscienza e paralisi dei nervi cranici. In ultimo, ci sono anche i casi in cui la listeriosi provoca l'oftalmite e linfoadenomegalia, entrambe possono sfociare in meningite.

Insomma, bisogna stare attenti a ciò che si ingerisce. Meglio cuocere tutti i cibi che si trovano nel reparto frigo al supermercato, oppure, in caso di impossibilità, assicurarsi che siano conservati correttamente nel frigo e che venga rispettata la data di scadenza posta sulla confezione per il loro consumo.