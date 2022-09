Ogni giorno il corpo umano ingerisce cibo che soddisfano il fabbisogno energetico necessario. Ciascun alimento ha valori nutrizionali che lo contraddistinguono. Tuttavia, a volte ci possono essere degli intoppi nella conservazione o nella cottura dei cibi. E il rischio è quello di poter incorrere in alcune malattie che, se non prese in tempo, possono degenerare e portare a conseguenze gravi per la salute. È il caso dei cibi affetti da listeria. Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché è così pericolosa.

Cosa è la listeria e quali sono i rischi per la salute

La listeria, altrimenti noto in gergo medico come Listeria monocytogenes, è un batterio molto diffuso che resiste alle basse temperature, può contaminare sia alimenti crudi che cotti e può sopravvivere nelle cucine e in tutti i luoghi dove si prepara e conserva il cibo. In particolare, colpisce alimenti che hanno subito un processo di lavorazione.

Un esempio che è balzato alle cronache di recente è la lista di lotti di wurstel tolti dal mercato perché dannosi per la salute umana, perché affetti da listeria. Ma cosa comporta la listeria?

Per rispondere a questa domanda è utile fare una distinzione tra individui in buona salute e soggetti fragili. Chi gode di buona salute e contrae la listeriosi (la malattia che deriva dalla listeria, per l’appunto) con molta probabilità avrà soltanto sintomi lievi che dureranno per un breve periodo di tempo o addirittura nessun sintomo.

Il problema, però, sovviene quando ad aver ingerito cibi contenenti questo batterio sono persone fragili, quali i neonati, gli anziani, ma anche le donne incinte, gli immunocompromessi e chiunque sia affetto da una patologia, come può esserlo il diabete. Queste persone possono contrarre gravi forme di malattie e, nel caso di donne in gravidanza, possono addirittura trasmettere la malattia al feto e provocarne la morte in utero. Pertanto, è utile seguire alcuni accorgimenti per evitare di contrarre questa infezione.

Come prevenire la listeriosi

Il batterio colpisce i cibi crudi e quelli cotti se non sono conservati correttamente. C’è da tenere sempre in mente che la listeria non sopravvive alle alte temperature, quindi qualsiasi alimento può essere cotto per evitare qualsivoglia inconveniente.

Tuttavia, è utile adoperare alcuni accorgimenti:

durante la preparazione dei cibi tenere separati gli alimenti

per ciascun alimento usare posate diverse

dopo aver toccato un cibo, sciacquare le mani prima di toccarne un altro Ad ogni modo, è consigliabile di consumare prima i cibi già pronti e, nel caso di dubbio, riscaldare i pasti prima di ingerirli.

Lista completa di cibi a rischio, molti sono sulle nostre tavole tutti i giorni

Oltre al wurstel, sono molti i cibi che possono contrarre il batterio. Ecco la lista completa:

affettati, quali prosciutto crudo, bresaola, salame, ecc.

macinati

pasti già preparati e posti nel reparto frigo in mini porzioni

piatti cotti a base di carne, quali polpette, bistecche

formaggi a pasta molle, come il burro

prodotti affumati, quali scamorze e provole, ma anche salmone

verdura cruda e preconfezionata, quali le insalate

Pertanto, si raccomanda la massima attenzione quando si assumono questi alimenti.