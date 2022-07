Una giornata in spiaggia è fatta anche di pause sotto l'ombrellone, e per i gruppi di amici divertirsi tutti insieme è imprescindibile: ecco i migliori giochi di carte da fare in spiaggia, facilissimi da imparare.

Le lunghe giornate estive sono fatte di mare e abbronzature, certo, ma anche di relax sotto l'ombrellone. E questo lo sanno bene i gruppi di amici, che vogliono occupare il loro tempo in modo divertente anche quando risalgono dallo spasso delle onde.

I giochi di carte sono uno degli svaghi più apprezzati per smuovere la giornata con divertimento. È imperativo che sia necessario solo un mazzo da mettere facilmente in borsa, senza pezzi da spargere, e soprattutto che abbia regole semplici da insegnare subito anche a chi gioca meno.

È con queste premesse che vi mostriamo alcuni tra i migliori giochi di carte da fare in spiaggia, che siano non solo divertenti per i gruppi di amici, ma anche facili e veloci da assimilare, per cominciare subito il divertimento. E alcuni sono addirittura pensati apposta per l'ambiente della spiaggia. E sono tutti molto economici.

Ricordate che, quando le card sono in versione non impermeabile, vi conviene giocare all'asciutto lontano dall'acqua, o dotarle di pellicole protettive per proteggerle da usura e salsedine.

Le carte per i fan del calcio: Dieci

In piena estate il campionato di calcio è fermo, ma alcuni appassionati incalliti non riescono proprio a superare la mancanza dello sport più amato d'Italia. Ecco per chi è l'ideale Dieci della Giochi Preziosi!

Un semplice mazzo da 65 vi catapulterà negli stadi: attraverso una mano di 5 carte, i giocatori si avvicenderanno nel cercare di segnare un gol agli avversari, e al contempo cercare di difendersi dai loro attacchi.

Vi appare banale? E invece no: il gioco viene ravvivato da una lunga serie di card speciali come parate o tiri strepitosi, fuorigioco e improvvisi interventi del VAR.

Le regole sono semplicissime e si può giocare in tanti: fino a 5 giocatori se si possiede un mazzo solo, fino a 10 se si acquistano due mazzi identici e li si mescolano insieme.

Il classico dei classici: UNO e la sua versione H2O

Non poteva mancare il gioco di gruppo per eccellenza, il mitico UNO coi suoi colori, numeri e pescaggi traditori: non per niente si dice che faccia litigare chiunque!

È tra le migliori alternative perché quasi tutti lo conoscono già e sarà sufficiente tirar fuori il mazzo per iniziare a giocare; e se anche ci fossero membri del gruppo ignari, le regole di base sono semplici e si spiegano in pochissimi minuti. Inoltre, il gioco è composto dalle sole carte, senza oggetti aggiuntivi.

Come se non bastasse, Mattel ha creato un formato del gioco perfetto per la spiaggia: si chiama UNO H2O, e consiste in un mazzo di carte uguali alle solite, ma plastificate e resistenti all'acqua, da riunire insieme con un pratico moschettone per evitare anche gli elastici e non perderle.

Il divertimento è super pratico, ma le regole sono sempre le stesse – a proposito, sapevate che alcune regole con cui giochiamo di solito sono solo dei falsi miti?

L'alternativa a UNO: le carte di SOLO

Siete fan di UNO e del suo sistema di gioco ma volete qualcosa di nuovo? Provate SOLO, un vecchio e ottimo titolo dello stesso filone, recentemente recuperato e riedito da Giochi Uniti.

Le carte vi ricorderanno quelle di UNO, in quanto si parte dall'accomunare i classici colori e numeri per restare con una mano vuota, ma SOLO è una versione dal ritmo decisamente più frenetico e più pieno di colpi di scena. Va giocato in velocità ed è eccezionale per partite di gruppo con tanti giocatori, fino a 10!

Oltre alle classiche mosse, infatti, si può giocare quando non è il proprio turno se si possiede una carta perfettamente identica a quella a terra; questo crea una divertentissima confusione di mosse che si sovrappongono. E in aggiunta, esistono molte carte che fanno scambiare la mano tra i giocatori, in modo da rendere il tutto sempre imprevedibile: non si sa mai chi vincerà, non esiste un giocatore in vantaggio!

Per giocare a SOLO non serve alcuna esperienza in giochi da tavolo, consiste in una semplice scatoletta, e le regole si imparano in pochi minuti. Perfetto per le vacanze!

Giochi di carte d'azione e velocità: Dobble, Jungle Speed e Halli Galli

Ci sono giochi perfetti anche per i gruppi che preferiscono l'azione rapida, il colpo d'occhio e la velocità manuale. Ve ne indichiamo ben tre dal funzionamento simile.

Il primo è Dobble, di Asmodee, composto da simpatiche e colorate tessere rotonde. L'obiettivo dei vari minigiochi, con lievissime differenze, è trovare l'unico simbolo uguale tra la nostra carta e quella sul terreno (o in mano agli avversari). Il più veloce a trovarla, annunciarla e piazzarla guadagna il punto, ma mai distrarsi: il gioco continua con rapidità! Ne esiste anche una versione da spiaggia, chiamata Dobble Waterproof; ogni versione si spiega in due minuti e si porta con sé in una pratica scatoletta di latta già inclusa.

Troviamo poi Jungle Speed, sempre di Asmodee. Si basa tutto su colpo d'occhio e riflessi: ogni giocatore scopre una carta alla volta dal proprio mazzo, a giro continuo, e quando due giocatori presentano la stessa carta, devono sbrigarsi ad afferrare il totem posto nel mezzo! Il primo passerà le carte che aveva scoperto all'avversario, e l'obiettivo è restare senza nulla in mano. Ma attenti a non far cadere il totem per non beccarvi una penalità! Alcune carte, poi, sembrano identiche, ma hanno lievi differenze, per farvi cadere in trappola.

L'unico appello che ha questo gioco è trovare una superficie stabile su cui poggiare il totem, quindi non è adatto al classico asciugamano. In compenso esiste la versione Jungle Speed Beach, ed è davvero unica: carte impermeabili, retino per raccoglierle, totem galleggiante, perché si può giocare anche direttamente in acqua!

L'ultimo rimasto è Halli Galli, di Giochi Uniti, con carte piene di frutti freschissimi. Anche qui i giocatori continuano a scoprirle, finché sul terreno non compaiono esattamente 5 frutti uguali, né più né meno: in quel momento, chi suonerà per primo il campanello al centro (e stavolta è stabile anche sull'asciugamano) vincerà la pila dell'avversario! L'obiettivo è impossessarsi di tutto. Frenesia e divertimento davvero facili da imparare e da portare (il campanello è piccolo).

Di sicuro, questi giochi d'azione convinceranno a trascorrere qualche ora lontani da schermi e smartphone anche i ragazzi più appassionati di giochi online, che comunque non vanno demonizzati, in quanto, se giocati con oculatezza, migliorano molte capacità e abilità.

L'alternativa per gli strategici: Hanabi

L'ultimo che menzioniamo è per i gruppi di giocatori da tavolo incalliti, che neppure in spiaggia vogliono rinunciare a tensione e grandi strategie. Si tratta di Hanabi, gioco tedesco acquistabile in qualunque versione poiché le carte sono prive di testo, e le regole esatte si trovano anche online.

La caratteristica unica di Hanabi è che tutti vedranno le carte, tranne chi ce le ha in mano. Si tratta infatti di un ambizioso gioco cooperativo dove ogni giocatore collabora per raggiungere un obiettivo condiviso finale: creare meravigliose serie di fuochi d'artificio dall'ispirazione giapponese.

A turno e senza conoscere le proprie carte, ogni giocatore potrà dare indicazioni agli altri su cosa hanno in mano (secondo alcune specifiche che li limitano, ad esempio quali sono di un certo numero o un certo colore); oppure, potrà giocare una di quelle che ha in mano, assumendosi il rischio che sia sbagliata. Eccetto che per l'indicazione del turno stabilita dal regolamento, nessun giocatore può parlare. Si gioca quasi in completo silenzio!

Bisogna infatti allineare con precisione i fuochi d'artificio per colore in scale crescenti, e se la carta giocata è sbagliata, le vite si riducono. Arrivati a zero vite, tutti perderanno il gioco. Ma se si resiste fino al termine, si guadagnerà un punteggio finale pari alla somma dei fuochi d'artificio in cima a ogni pila di colore. Perfetto per chi non vuole mai smettere di giocare ad alti livelli!