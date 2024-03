Se sei un appassionato di Videogiochi non puoi certamente perdere quelli dedicati a Dragon Ball: ecco i 3 migliori in circolazione.

Chi di voi non ha mai cantato la sigla di uno dei cartoni animati più amati Dragon Ball? Chi di voi non si è emozionato per lo scontro con Freezer e da combattimenti pieni di muscoli e Ki?

L’avvento di Dragon Ball ha rivoluzionato il modo di vedere il manga, il cartone è nato prima dai PoKèmon e la sua caratteristica è quella delle urla con le quali raccoglie energia.

Creato da Akira Toriyama, recentemente scomparso, nel 1984 il manga ha una risonanza importantissima per tutto il mondo nerd.

Come spesso accade l’avvento di questo nuovo personaggio manga si è tramutato in videogioco.

Già dalla sua nascita il videogioco ha avuto come elementi fondamentali decine di tie-in presi pari pari dal manga.

Ma quali sono i migliori video giochi dedicati al manga Dragon Ball?

Eccone 3 nel dettaglio.

Videogiochi, ecco i 3 migliori dedicati a Dragon Ball

Con l’annuncio della morte a 68 anni del fumettista giapponese Akira Toriyama, colpito da un'emorragia cerebrale sono tornati alla ribalta tutte le sue creazioni.

La scomparsa risale allo scorso 1 marzo, ma la notizia è stata resa ufficiale dallo Studio Bird, che l'artista ha fondato nel 1983 e che aveva chiamato così perché in tori il suo nome significava uccello, cioè bird.

Il nome certamente dirà poco e niente ma Akira Toriyama è stato il creatore di Dragon Ball, nel 1984 e finito di pubblicare nel 1995.

Ma il suo nome è legato anche a Dr.Slump e Arale, insomma un vero protagonista del mondo manga.

Con la sua scomparsa è riscoppiata la mania della serie, e certamente dagli anni ottanta a oggi i fan di **Goku ** hanno avuto più occasioni per godere di nuovi videogiochi.

Ma quali sono le migliori attività videoludiche e giochi dedicati al manga?

• Dragon Ball FighterZ

• Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3

• Dragon Ball Xenoverse 2

Il primo è un videogioco in 2.5D combina in maniera spettacolare, gameplay tecnico e meccaniche profonde.

Mancava però rollback netcode, ma è stato implementato nel 2023.

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, uscito nel 2007 per PlayStation 2 e Nintendo Wii è considerato il punto più alto della serie Tenkaichi.

Il gioco è dinamico è conto più di 160 personaggi. Poi c’è il Dragon Ball Xenoverse 2, Uscito nel 2016 per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il videogioco è è riuscito a eliminare alcune criticità del passato dimostrandosi un tie-in da non perdere per chiunque voglia immergersi nell’universo di Dragon Ball.

Qual è la miglior serie di Dragon Ball?

Senza dubbio la migliore saga è quella definitiva La saga del 21° Torneo Tenkaichi dagli episodi dal 14 al 28.

Una saga molto breve suddivisa in 14 episodi e questa offre tutto il meglio del primo Dragon Ball aveva da mostrare.

Questa è caratterizzata da ottimi personaggi e tantissimo umorismo con tanto di villain principale sconfitto da Crilin che gli ricorda di non avere il naso.

Il momento più bello è certamente la battaglia tra Goku e Jackie Chun, nonché il Maestro Muten travestito per non farsi riconoscere. Pieno di arti marziali è una delle battaglie più iconiche del manga.

Qual è il miglior Budokai Tenkaichi?

La storia dei videogiochi di Dragon Ball, è senza dubbio il primo Budokai Tenkaichi che resta un prodotto molto amato dagli appassionati e sulla quale base sono stati costruiti i successivi.

Ma qual è il migliore? Se ci si basa unicamente sul Metascore su Metacritic, il miglior gioco della serie è Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 per PS2.

Questo però se la gioca con Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 sempre per PlayStation 2.

Qual è il Dragon Ball più recente?

E’ stato annunciato da poco dalla Toei Animation un nuovo anime di Dragon Ball per celebrare il 40esimo anniversario della saga.

Dragon Ball Daima, il nome della nuova storia che dovrebbe debuttare nell'inverno del 2024.

Dragon Ball Daima racconterà una storia alternativa rispetto con i personaggi classici della saga in versione bambini. La storia e il design dei personaggi sono stati realizzati dall'autore del manga Akira Toriyama.