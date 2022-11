La famosa serie TV, trasmessa da Netflix, potrà contare su un nuovo adattamento videoludico. Dopo alcuni giochi pubblicati su piattaforme mobile negli scorsi anni, è stato annunciato un prodotto a tema, questa volta legato al concetto di realtà virtuale.

Stiamo parlando di Stranger Things VR, titolo annunciato da Netflix e Tender Claws, con tanto di un interessante trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale della serie.

Stranger Things VR: finestra d'uscita e altre informazioni

Come riportato dal video del trailer, non esiste ancora una data precisa: si parla di un generico inverno del 2023. Anche lato piattaforme supportate, non è stato fatto alcun tipo di nome. A tal proposito, c'è comunque da immaginare che tutti i principali prodotti del settore saranno coinvolti (come Meta Quest Pro e dispositivi simili).

La descrizione, proposta con il suddetto trailer, riporta la seguente descrizione relativa alla trama:

Gioca nei panni di Vecna ​​in questa nuova avventura di Stranger Things in realtà virtuale. Diventa un esploratore di realtà sconosciute mentre formi la mente alveare e domi il vuoto. Invadi le menti ed evoca incubi nella tua missione per vendicare Eleven e Hawkins

Poco sotto poi, vengono chiarite altre informazioni riguardo trama e non solo:

Stranger Things VR è un gioco horror/d'azione psicologico sviluppato da Tender Claws e in arrivo sulle principali piattaforme di realtà virtuale durante l'inverno 2023.

Le informazioni sono ancora poche ma, per i fan della celebre serie, è sicuramente quanto basta per attendere con trepidazione la stagione invernale del prossimo anno.

Stranger Things VR non è il primo gioco dedicato alla serie TV

Abbiamo accennato come Stranger Things VR non è la prima produzione videoludica dedicato allo show televisivo trasmesso a partire dal 2016.

La prima produzione risale al 2017: stiamo parlando di un gioco per Android e iOS chiamato semplicemente Stranger Things. Il videogioco, prodotto dagli sviluppatori di BonusXP e Netflix, è stato ideato proprio con l'intento di pubblicizzare la serie.

Stiamo parlando di una pubblicazione che strizza l'occhio al retrogaming, con evidenti richiami al periodo in cui sono ambientate le vicende del telefilm, ovvero gli anni '80.

Con ascolti in crescita e un successo sempre più travolgente, nel 2019 i ragazzi di BonusXP sono stati incaricati di lavorare su Stranger Things 3: The Game, titolo basato proprio sulla terza stagione della serie. In questo caso però, non si parla solo di gioco mobile. Lo stesso infatti, è stato pubblicato su tutte le maggiori console dell'epoca (da Xbox One a PlayStation 4, fino a Nintendo Switch).

Si torna esclusivamente su mobile nel 2021, con Stranger Things: Puzzle Tales. Il titolo, sviluppato da Next Games è un puzzle che si rifà in maniera piuttosto evidente a Candy Crush. Un gioco che, come è facile intuire, propone un gameplay che si adatta più al casual gaming rispetto ai videogiochi legati a tale franchise precedenti.

In questo contesto dunque, Stranger Things VR offrirà senza ombra di dubbio l'esperienza più immersiva mai vista legata a tale serie.