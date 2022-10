Il mondo del collezionismo è ben conosciuto per vagare tra collezioni a buon mercato, facili da reperire e completare, e pezzi dai prezzi assolutamente folli, quasi irraggiungibili. Le carte Pokémon non solo non fanno eccezione ma, andando avanti da 25 anni, sono forse il miglior esempio di questi estremi.

I Pokémon più amati, nostalgici e famosi attirano l'attenzione più di chiunque altro anche quando sono stampati sulle carte da gioco. Questo è il caso del mitico Charizard, ancor oggi apprezzatissimo, e per questo riprodotto in continuazione sui nuovi esemplarti di carta.

Scopriamo quante carte Charizard esistono e soprattutto qual è il loro valore, a partire dall'originale del 1999 fino a giungere ad altre molto più moderne ma preziose in modo altrettanto rilevante.

Quanti Charizard esistono

Un collezionista neofita o un genitore che assiste allo spacchettamento dei figli può genuinamente domandarsi: quante carte Charizard esistono? Se ne posseggo uno, ho trovato un tesoro pronto da rivendere? Purtroppo la risposta deluderà molti.

I Charizard differenti esistenti sono moltissimi nel numero delle centinaia di carte. Il motivo è semplice: si tratta di uno dei Pokémon più amati in assoluto, in modo simile a un Pikachu, Mewtwo o Lucario. Quindi la Pokémon Company inserisce delle nuove carte Charizard in parecchie espansioni in uscita.

Molti di essi sono perciò abbastanza comuni, anche quando il simbolo sulla carta sembra dire il contrario: ricordiamo che la stellina in basso a destra non è sinonimo di valore! Per quanto il Pokémon impresso sia imponente o abbia molti Punti Vita e degli attacchi potenti, non è quello a determinarne la preziosità.

Ciò non toglie che alcuni di loro, anche quelli nuovi, abbiano grande valore. Se è vero che l'età significa un costo spesso molto alto, infatti, anche alcune carte appena rilasciate costano una fortuna, perché difficilissime da trovare nei pacchetti e/o molto forti nel gioco ufficiale dei tornei competitivi. Non si può dare un valore intuitivo alla carta Charizard solo perché è Charizard, bisogna invece capirne il costo volta per volta - ad esempio rivolgendosi a siti di vendita come eBay o CardMarket.

Quanto vale Charizard nel 2022: i più preziosi

Dimentichiamo per un attimo i più vecchi e mitici (ne parleremo in seguito) e vediamo quelli recenti, che potrebbe capitarvi di avere nella collezione. Un chiaro esempio da cui iniziare è Charizard V-MAX con illustrazione a figura intera, uscito nell'ultimissima generazione: ecco quanto costa se in ottime condizioni, considerando che ne esistono tre varianti.

Quello "normale" (colorazione regolare e sfondo regolare) vale almeno 50 euro;

Quello in cui tutto il disegno è ricoperto di una patina arcobaleno vale tra i 100 e i 150 euro almeno;

Quello cromatico, in cui il Pokémon è di colore nero, può valere oltre 150 euro.

Sono già cifre rilevanti, ma se ci spostiamo un po' più nel passato le superiamo agilmente! Charizard-GX di solo qualche anno fa (tra il 2017 e il 2018) vale non meno di 250 euro nella versione arcobaleno di Ombre Infuocate e oltre 400 euro nella versione cromatica di Destino Sfuggente.

Vi sembra molto? Allora sgranerete gli occhi pensando a quelli davvero più anzianotti. Un Charizard "ex" di Rosso Fuoco e Verde Foglia (metà anni 2000) è difficile da trovare se ben conservato, e in quel caso sfonda facilmente il muro delle 500 euro anche se non gradato.

Gli antichi preziosi: quanto vale Charizard del 1999 (e i suoi compagni)

Se già tutto questo è impressionante a livello di costo, ancor più incredibili sono le carte più antiche. Charizard "Crystal Type" dell'espansione Skyridge (anno 2003) va oltre i 1000 euro se ben conservato e anche oltre i 2000 se gradato - cioè se analizzato da istituti appositi, che ne verificano ogni millimetro e assegnano un punteggio finale per condizioni di conservazione.

Ancor più prezioso il Charizard Star Specie Delta cromatico, con un valore di almeno 2000 euro senza gradatura e oltre 5000 con una valutazione di alto livello. Sono cifre che ormai non devono più spaventarvi: c'è chi farebbe follie per esporre nella propria vetrina un esemplare in condizioni indiscutibilmente perfette.

Il secondo posto in classica spetta di diritto a Shining Charizard di Neo Destiny (anno 2002), sopra i 2500 per una versione normale e anche 10000 per una gradata. I prezzi inoltre fluttuano a seconda del periodo e degli oggetti del desiderio: talvolta alcuni collezionisti riescono a rinvenire nuove confezioni dai fondi di magazzino, e allora l'interesse cresce d'improvviso.

Ma il re della classifica di questo Pokémon sarà sempre lui, l'originale Charizard 1° edizione del Set Base targato 1999 (96 in Giappone), raro già all'epoca. Oggi c'è chi è disposto a pagare il valore di un'intera casa per averlo in una versione impeccabile, perché dopo così tanto tempo molti si sono conservati male; può valere più di un diamante o di un lingotto d'oro.

Con 100 euro potreste aggiudicarvene una versione rovinata o smangiucchiata ai bordi. Si parte da diverse centinaia per uno stato accettabile, e così a salire fino a cifre pazzesche: la versione shadowless (stampata in pochi pezzi nella prima tiratura), e in condizioni perfette (valutata 10 su 10), è stata venduta a 300.000 dollari sonanti.

Certo, vi stupirà ancor più sapere che è la seconda carta più preziosa, perché la prima vale ancora qualcosa in più.