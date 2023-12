I 5 migliori videogiochi multiplayer da condividere con tutta la famiglia

I videogiochi, con la loro capacità di unire generazioni diverse, offrono un modo originale ed efficace per coinvolgere grandi e piccini, trasformando le lunghe serate invernali in momenti di allegria e apprendimento insieme.

L'arrivo del periodo natalizio offre l'opportunità perfetta per trascorrere più tempo con familiari e amici. In quest'ottica, i videogiochi possono diventare un mezzo innovativo e sorprendentemente efficace per unire le persone in entusiasmanti competizioni domestiche.

Oltre al divertimento, questi giochi offrono la possibilità di condividere esperienze, rafforzare legami e, in alcuni casi, persino imparare divertendosi!

Ma quali sono i titoli più adatti a un pubblico di tutte le età, capaci di intrattenere sia adulti che bambini in modo equilibrato? In questa guida, vi portiamo alla scoperta dei migliori titoli videogiochi da condividere in famiglia durante le festività, selezionati per garantire divertimento, apprendimento e, soprattutto, momenti indimenticabili insieme.

I migliori videogiochi da giocare in famiglia

I videogiochi selezionati per questa lista offrono un'ampia gamma di esperienze, dalla competizione amichevole alla collaborazione, e sono adatti a giocatori di tutte le età. Ecco alcuni dei titoli più coinvolgenti e adatti a creare quel clima di gioia e unità che rende il periodo natalizio davvero speciale.

Super Mario Party

"Super Mario Party" su Nintendo Switch è l'incarnazione perfetta del divertimento familiare. Una vivace collezione di mini-giochi progettati per 2-4 giocatori, adatta a famiglie di diverse dimensioni.

Con una fascia di età consigliata a partire dai 3 anni, "Super Mario Party" è accessibile a quasi tutti i membri della famiglia, dai nonni ai nipotini.

Il gioco si svolge su un tabellone virtuale, dove i giocatori lanciano dadi digitali e si muovono attraverso scenari colorati ispirati al mondo di Super Mario. Ad ogni turno, i giocatori si sfidano in mini-giochi che testano abilità come velocità, destrezza e strategia.

Questi giochi intuitivi e facili da capire rendono "Super Mario Party" un'esperienza immediatamente coinvolgente per giocatori di tutte le età.

Gang Beasts

"Gang Beasts" offre una divertente e unica esperienza di gioco di combattimento, ideale per riunioni familiari o serate con gli amici. Disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Windows, questo gioco è adatto a giocatori a partire dai 7 anni.

Con un massimo di 4 giocatori, "Gang Beasts" si distingue per il suo stile di combattimento umoristico e non violento. I giocatori controllano personaggi colorati e gelatinosi, in scenari urbani pieni di pericoli e opportunità per tattiche creative. L'obiettivo è semplice: essere l'ultimo a rimanere in piedi, eliminando gli avversari in modi esilaranti.

Mario Kart 8 Deluxe

"Mario Kart 8 Deluxe" per Nintendo Switch è un classico intramontabile nel mondo dei videogiochi familiari. Con la possibilità di giocare da soli o in gruppo fino a 4 giocatori, è adatto a partire dai 3 anni di età.

In questo gioco di guida, i giocatori scelgono tra un variegato cast di personaggi dell'universo Nintendo e si sfidano in gare adrenaliniche su piste colorate e ricche di sorprese.

Il gioco si distingue per la sua grafica vivace e per le meccaniche di gioco intuitive, che lo rendono immediatamente accessibile anche ai più piccoli.

Hasbro Family Fun Pack

L’Hasbro Family Fun Pack rappresenta un'ottima scelta per le famiglie che amano i giochi da tavolo ma desiderano sperimentare una nuova dimensione di gioco. Disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, questo pacchetto è adatto a giocatori dai 12 anni in su e può accogliere da 1 a 4 giocatori.

Questa collezione unisce alcuni dei giochi da tavolo più amati e riconoscibili, come Monopoly, Risiko, Trivial Pursuit e Paroliere, trasformandoli in esperienze digitali che possono essere godute direttamente sullo schermo del televisore.

Ogni gioco mantiene la fedeltà agli originali in termini di regole e gameplay, ma aggiunge un tocco moderno grazie alla grafica accattivante e alle interazioni intuitive.

Sapere è potere

"Sapere è Potere" è un avvincente gioco a quiz disponibile su PlayStation 4, che coinvolge da 2 a 6 giocatori. Con una fascia di età consigliata a partire dai 3 anni, questo gioco è l'ideale per famiglie che desiderano unire divertimento e apprendimento.

In questo gioco, i giocatori si sfidano in una serie di quiz su vari argomenti, dalla cultura generale alla storia, dalla scienza all'arte. La varietà delle domande assicura che ogni partita sia un'esperienza nuova e stimolante, con qualcosa da offrire a giocatori di tutte le età e livelli di conoscenza.

LEGGI ANCHE: I migliori giochi da portare in vacanza con gli amici: 5 titoli inaspettati