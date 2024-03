Chi è Aras Senol: vita privata e curiosità sull'attore di Terra Amara

Diventato popolare grazie alla serie tv turca Terra Amara, Aras Senol ha riscosso un grande successo in Italia. Non a caso, è stato scelto come concorrente dell'Isola dei Famosi 2024. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Aras Senol: chi è l'attore turco di Terra Amara

Classe 1993, Aras Şenol è nato il 4 luglio a Istanbul, in Turchia, sotto il segno zodiacale del Cancro. Appassionato di sport fin dalla tenera età, crescendo si è avvicinato alla recitazione. Si è iscritto alla facoltà di Belle arti dell’Università di Yeditepe e ha iniziato a studiare la laurea.

Il debutto è arrivato nel 2016, a teatro, con la commedia Iki Efendinin Uşağı. Subito dopo, Aras ha iniziato ad esibirsi in festival teatrali in diversi paesi, tra cui Croazia, Libano e Italia. In Turchia, Senol ha raggiunto il successo nel 2018, quando è stato scelto per interpretare il ruolo di Çetin Ciğerci nella soap opera Terra Amara.

Nel 2022, Aras è diventato famoso anche in Italia, sempre grazie alla fiction turca dedicata agli abitanti di Çukurova. Grazie alla popolarità ottenuta, è stato scelto come concorrente dell'Isola dei Famosi 2024. Ma il suo successo non si limito al Belpaese. Senol ha collaborato anche con il regista Ridley Scott nel cortometraggio The Journey. Nel suo curriculum, inoltre, ci sono altri due titoli di successo: la serie Askimiz Yeter e la commedia Hayatimin Nesesi.

La vita privata di Aras Senol: chi è la fidanzata?

Per quanto riguarda la vita privata, Aras Senol non è fidanzato con l'attrice Selin Genc, che nella soap opera Terra Amara veste i panni di Gülten Taşkın. Anche se i fan speravano in una loro storia d'amore al di fuori delle telecamere, l'attore ha un'altra compagna che risponde al nome di Eylül Sahin. Ospite di Verissimo, l'interprete di Çetin Ciğerci ha parlato così della sua dolce metà:

Vorremmo stare insieme per tutta la vita. Non importa dove, in quale parte del mondo, se in una casa grande o piccola, l’importante è stare insieme.

Molto probabilmente, Aras presenterà la fidanzata al grande pubblico durante la partecipazione all'Isola dei Famosi 2024. L'interprete ha sempre sognato di lavorare in Italia e Vladimir Luxuria e il suo staff lo hanno accontentato. Insieme a lui, anche se ancora non ufficializzati, a vestire i panni di naufraghi dovrebbero esserci: Valentina Vezzali, Greta Zuccarello, Maitè Yanes, Beba, Francesco Benigno, Marina Suma, Joe Bastianich, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Selen, Matilde Brandi e Artur Dainese.