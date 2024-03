Beatriz torna a Uomini e Donne dopo il no di Brando: ecco chi vuole l'ex corteggiatrice

Beatriz D'Orsi torna davvero a Uomini e Donne dopo il due di picche da parte di Brando? Lunedì 18 e martedì 19 marzo 2024 sono state registrare le nuove puntate del programma d'intrattenimento condotto da Maria de Filippi e le prime anticipazioni in merito a ciò che è successo nello studio di Canale 5 hanno lasciato i fan con il fiato sospeso. Sembra ci siano non pochi colpi di scena in arrivo.

Beatriz D'Orsi torna a Uomini e Donne: le indiscrezioni

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, sarebbe tornata nel programma proprio Beatriz D'Orsi, ex corteggiatrice di Brando Ephrikian.

Nel corso del programma la scelta del tronista Brando era ricaduta non su Beatriz, bensì sull'altra corteggiatrice, Raffaella Scuotto, lasciando una Beatriz in lacrime e con l'amaro in bocca.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// “Ci siamo vissuti” #UominieDonne pic.twitter.com/ofFiDjU0vA — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 19, 2024

I telespettatori credevano si fosse chiuso definitivamente uno dei capitoli più tormentati e difficoltosi del programma, ma i colpi di scena non finiscono mai.

Il nuovo tronista Daniele Paudice avrebbe chiesto a Maria de Filippi di richiamare la corteggiatrice in studio, per poterci parlare e soprattutto per poterla conoscere. Beatriz ha colpito il pubblico sia per la sua bellezza sia per la sua personalità forte e decisa.

La reazione dell'ex corteggiatrice e la proposta di Maria De Filippi

I fan più affezionati ci avevano sperato. Eppure Beatriz non sembra intenzionata a fare ritorno nel salotto più seguito (e chiacchierato) del pomeriggio targato Medasiet.

Con non poca delusione per Daniele, l'ex corteggiatrice ha detto di no e ha declinato l'invito: non sarebbe sua intenzione corteggiare Paudice. Forse è ancora troppo presto e non è pronta a dimenticare Brando.

Un'altra voce di corridoio afferma che proprio Maria de Filippi vorrebbe offrirle un ruolo da tronista per la prossima stagione di Uomini e Donne, in programma per settembre. Questa volta accetterà?