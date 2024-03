Chi è Daniele? Il nuovo affascinante e misterioso tronista del programma Uomini e Donne

Daniele ha raccontato di sé nell'intervista diffusa da Witty, una vera e propria presentazione per il pubblico e per i partecipanti a Uomini e Donne. Ma chi è Daniele, il nuovo tronista di Uomini e Donne?

A Uomini è donne soffia un vento di cambiamento. Nonostante i già tanti affiatamenti, storielle, sfuriate, tradimenti e lacrime, non c'è un attimo di pace per i concorrenti e gli appassionati di Uomini e Donne. Il nuovo concorrente sarà in grado di spianare gli animi e riaccendere i fuochi della passione?

Ecco chi è Daniele, il nuovo tronista di Uomini e Donne.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

• Chi è Daniele, il nuovo tronista di Uomini e Donne?

• Dove va in onda Uomini e Donne

Chi è Daniele, il nuovo tronista di Uomini e Donne?

Tante sono le novità della stagione 2023/2024 di Uomini e Donne e le novità non terminano: ecco cosa sappiamo del nuovo tronista Daniele.

Ho 33 anni e sono napoletano. Sono appena tornato da New York dove ho vissuto gli ultimi sei anni della mia vita. Lavoro nell’ambito della moda da circa dieci anni.

Così inizia la sua presentazione durante l'intervista. Il nuovo concorrente ha 33 anni, è nato a Napoli ma ha vissuto in America. E proprio da Napoli inizia a raccontare la sua esperienza e la sua infanzia.

Daniele afferma di aver rischiato di prendere strade sbagliate, ma poi ha deciso di sceglierne una più difficile: quella di lasciare Napoli. Il suo cuore e la sua mente però sono legate alla sua terra d'origine: il suo amato cane si chiama Diego, in onore di Maradona.

Legato anche alla famiglia, soprattutto ai suoi genitori, che non gli hanno mai fatto mancare niente. L'obiettivo di Daniele era riuscire a comprare una casa per loro, dopo anni vissuti in affitto e proprio lui conferma che dopo anni è finalmente riuscito a ripagare i sacrifici dei suoi cari.

Si considera un ragazzo all'apparenza duro, ma che riserva grande dolcezza e sensibilità dentro di sé.

Ora il mondo va troppo veloce con i social, vorrei condividere cose importanti con qualcuno e non su Instagram. Sono single da tanto tempo, mi piacerebbe innamorarmi.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Sa quello che vuole ed è molto diretto. Uomini e Donne rivelerà la sua vera natura?

Dove va in onda Uomini e Donne

Uomini e Donne va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45. su Canale 5. Condotto da Maria de Filippi.