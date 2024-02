Chiara Ferragni e Fedez sono tornati insieme? Un dettaglio inaspettato spiazza i fan

La notizia di una loro possibile separazione ha sconvolto i migliaia di follower, ma ora si palesa l'ipotesi un lieto fine in casa Ferragnez. Proprio sui social, infatti, c'è un indizio che non è passato inosservato: ecco di cosa si tratta.

Dopo la notizia di una loro possibile separazione, un nuovo indizio ribalterebbe le carte in tavola. Cos'è successo davvero tra la coppia più chiacchierata del momento? Davvero Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto pace e sono tornati insieme? Ad alimentare i sospetti ci pensa un indizio comparso sui social, dove il famoso rapper milanese e l'imprenditrice digitale più seguita d'Italia sono degli habitué. Quel dettaglio, infatti, non poteva di certo passare inosservato agli occhi dei fan più incalliti. Ebbene sì, perché in molti hanno notato che i due indossano di nuovo la fede nuziale. Nei giorni precedenti, invece, sia la Ferragni sia il marito erano apparsi senza anello al dito. Sarà davvero un buon segno?

In attesa che i diretti interessati facciano chiarezza sull'accaduto, i fan continuano a fare il tifo per loro e credono ancora nel lieto fine... Davvero arriverà presto qualche bella notizia? O, al contrario, i due confermeranno la crisi?