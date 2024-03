Chiara Ferragni come Oppenheimer: il motivo dell'insolito paragone di Fazio

Chiara Ferragni è da settimane sotto ai riflettori e al centro di una bufera mediatica molto difficile da gestire, e attualmente è indagata per truffa aggravata, dopo la collaborazione con Balocco.

Il brand e l'influencer hanno pubblicizzato il pandoro ‘Pink Christmas' facendo credere alle persone che una parte dei soldi andasse in beneficienza all'ospedale di Torino, quando in realtà, Balocco aveva già effettuato la donazione a maggio 2022, molto prima del Natale dello stesso anno, periodo in cui è stata realizzata la campagna.

Chiara Ferragni avrebbe guadagnato più di 1 milione di euro con l'operazione, senza però contribuire alla causa solidale. Dopo che il caso è trapelato, l'imprenditrice ha deciso di scusarsi pubblicamente via Instagram, e ammettere di aver fatto un errore di comunicazione.

Domenica 3 marzo è stata ospite a Che Tempo che Fa, dove ha raccontato ciò che sta affrontando in questo brutto periodo. Ma perché Fabio Fazio ha paragonato Chiara Ferragni a Oppenehimer?

Sommario:

1. Chiara Ferragni paragonata a Oppenheimer, ecco il motivo 2. Chiara Ferragni, intervista a Che Tempo che Fa 3. Chiara Ferragni e Fedez, è rottura?

Chiara Ferragni paragonata a Oppenheimer, ecco il motivo

Fabio Fazio durante l'intervista ha paragonato l’imprenditrice e influencer al noto fisico statunitense Oppenheimer, l'inventore della bomba atomica. Infatti, il conduttore del programma ha affermato:

Chiara tu sei come Oppenheimer, tu hai costruito sui social la tua storia e la tua carriera senza eguali, e come la bomba atomica, non puoi non sapere che è molto pericolosa e le cose possono andare male.

Il paragone è dovuto al fatto che Chiara Ferragni si può definire come la creatrice di un lavoro nuovo, ma che sta prendendo sempre più piede nella realtà contemporanea, dominata dai social network, ossia quello dell'influencer. Si tratta infatti di una professione che nasconde moltissimi rischi.

Inoltre, il paragone deriva anche dall’esplosività di ciò che Ferragni è riuscita a creare. Basti pensare che l'imprenditrice digitale ad oggi conta 30milioni di follower su Instagram, ed è amministratrice delegata e fondatrice di TBS Crew srl e Chiara Ferragni Brand.

Chiara Ferragni, intervista a Che Tempo che Fa

Chiara Ferragni durante l'intervista ha dichiarato che gli ultimi due mesi e mezzo sono stati molto tosti, perché nonostante la sua ormai lunga carriera sui social, non poteva essere comunque preparata alla "violenza di certi attacchi".

L'influencer, che si è trovata al centro di una tempesta d'odio, ha raccontato di sentirsi accerchiata e di avere ormai il terrore di uscire di casa. Inoltre, ha rinnovato le sue scuse per l'errore che ha commesso, e si è dimostrata decisa a non voler più unire le operazioni benefiche a quelle commerciali.

Chiara Ferragni e Fedez, è rottura?

Chiara Ferragni ha espresso alcune parole anche in merito alla situazione con suo marito Fedez, anche se è rimasta molto vaga e pare essere lei stessa incerta sul destino della loro relazione.

Ci ha tenuto però a precisare che il loro allontanamento è vero. Ha infatti dichiarato: