Si sono accesi i riflettori sulla casa del Grande Fratello Vip e nei prossimi giorni scopriremo sempre di più sui nuovi concorrenti che vivranno questa esperienza sotto l'occhio attento delle telecamere.

Per lui non è la prima volta nella casa di Cinecittà, aveva già partecipato all'edizione del 2016, condotta da Barbara D'Urso e si era classificato terzo. Scopriamo qualcosa di più sul nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro.

Vita privata, età, e curiosità su Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro, classe 1990, veronese, è un imprenditore e modello. Figlio del deputato del PD Gianni Dal Moro, Daniele ha una sorella minore a cui è molto legato e nella vita professionale ha seguito le impronte della madre come imprenditore. Lavora nell'azienda di famiglia, dove si occupa di marketing e di comunicazione, ma ha deciso insieme ad un amico di avviare anche una sua attività.

Il ruolo di imprenditore si mischia a quello di modello e di personaggio televisivo. Racconta la sua vita e le sue passioni, come per esempio lo sport e i videogiochi, sul suo profilo Instagram che conta circa 150 mila follower.

Al momento Daniele Dal Moro è single. Scopriremo nelle prossime puntate cosa riserverà a lui e ai suoi nuovi compagni di avventura, come la modella Nikita Pelizon, la permanenza nella casa più spiata d'Italia.

Daniele Dal Moro, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne entra nella casa del Grande Fratello Vip

Daniele Dal Moro non è nuovo alla televisione. Le stesse mura della casa di Cinecittà lo avevano già visto protagonista nell'edizione del 2016, condotta da Barbara D'Urso, ed era arrivato terzo. La sua avventura era stata segnata dalla vicinanza con Martina Nasoni, una relazione mai decollata poiché la ragazza manifestava un interesse per un impegno stabile, idea non condivisa invece da Daniele.

A segnare il suo percorso anche una frase poco carina nei confronti di Cristian Imparato, che lo aveva quasi portato a ricevere un provvedimento disciplinare all'interno del programma, vicenda per la quale si era successivamente scusato.

Nel suo passato però, troviamo anche il suo percorso come corteggiatore di Uomini e Donne e successivamente quello di tronista nell'edizione 2019-2020, esperienza che si era conclusa prematuramente a causa dello scoppio della pandemia. Alla ripresa del programma Daniele aveva rinunciato a tornare sul trono della trasmissione in quanto non si sentiva pronto a fare la sua scelta.

Staremo ora a vedere come si delineerà il percorso di Daniele Dal Moro in questa edizione del Grande Fratello Vip durante la sua permanenza nella casa.