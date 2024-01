Sta per arrivare FantaSanremo 2024: ecco come funziona e quali sono i bonus e i malus

Manca sempre meno alla 74esima edizione del Festival di Sanremo e mentre tutti aspettano di sentire le nuove canzoni degli artisti in gara, molti non vedono l'ora di cominciare a giocare a FantaSanremo e scoprire come si comporterà la propria squadra di Big.

Quando il 6 febbraio 2024, il conduttore e direttore artistico Amadeus darà il via alla gara, tutti quelli che hanno creato la loro formazione per il FantaSanremo saranno incollati allo schermo per studiare il comportamento degli artisti, cercando di prevedere quanti punti faranno o perderanno ogni sera.

Infatti, durante ognuna delle cinque serate di Sanremo, i 30 Big in gara faranno guadagnare oppure perdere punti ai giocatori del FantaSanremo. Anche quest'anno, i bonus e i malus sono stati aggiornati dagli organizzatori del gioco e tutto è pronto per cominciare la divertente competizione per vincere la gloria.

Scopriamo quali sono i bonus e i malus del FantaSanremo 2024.

Quali sono i bonus del FantaSanremo? Ecco cosa fa guadagnare punti

Già da qualche anno, il Festival della canzone italiana è accompagnato da una gara parallela che si svolge sul web: il FantaSanremo. Si tratta di una competizione amichevole con cui gli spettatori del Festival possono divertirsi creando la propria squadra di 5 artisti in gara e accumulando punti ogni sera.

Da quando Amadeus conduce il Festival, questo gioco virtuale è diventato virale e ogni anno i partecipanti sono sempre di più. Anche quest'anno, migliaia e migliaia di utenti hanno già usato i 100 baudi a disposizione per creare una squadra di 5 artisti e sono pronti a giocare.

Le regole del FantaSanremo sono semplici e precise: ogni sera, il comportamento degli artisti in gara farà guadagnare o perdere punti ai partecipanti. Perciò, sono stabiliti a priori alcuni bonus e malus a cui i giocatori devono fare attenzione.

Ecco quali sono i bonus più divertenti che fanno guadagnare punti alle squadre:

• +5 punti Bonus Dargen: l'artista indossa occhiali da sole

• +5 punti L'artista si presenta scalzo

• +10 punti Bonus Emma: l'artista indossa una corona o una tiara

• +10 punti Bonus Rosa: l'artista bacia una persona nel pubblico (sulla bocca raddoppia, alla francese triplica)

• +10 punti Bonus Rkomi: scapezzolata (il vedo non vedo non conta)

• +10 punti Bonus Chanteclair: outfit piumato

• +10 punti Dichiarazioni, gesti o simboli a favore della pace e/o contro la guerra

• +10 punti Dichiarazioni, gesti o simboli contro ogni discriminazione

• +10 punti Fiore vero o finto tra i capelli veri o finti

• +18 punti Bonus Morandi: scopa sul palco

• +20 punti Bonus Pelù: l'artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico

• +20 punti Bonus Lavazza: l'artista lascia un caffè sospeso “da Papalina” per un altro artista in gara

• +30 punti Maracaibo: durante la canzone parte un trenino tra il pubblico

• +30 punti Invasione di palco non programmata

• +30 punti Ultimo posto nella classifica finale

• +100 punti L'artista vince Sanremo

Durante tutta la settimana di Sanremo, gli artisti possono far fare punti alle loro squadre anche fuori dall'Ariston:

• +10 punti Palpatina alla statua di Mike Bongiorno

• +10 punti Disegna i baffi sul proprio manifesto del tour per le vie di Sanremo

• +10 punti Selfie o foto con le luminarie di Sanremo omaggio a Toto Cotugno

Quali sono i malus che penalizzano le squadre del FantaSanremo

Da ormai due edizioni, anche gli artisti in gara hanno scoperto il FantaSanremo e si divertono a far guadagnare punti agli spettatori. Tutti ricorderanno alcuni momenti iconici, come Emma Marrone che si fa inseguire da una volante della polizia o Rkomi che fa le flessioni sul palco dell'Ariston insieme ad Amadeus.

Anche quest'anno, tuttavia, i cantanti dovranno fare attenzione a evitare i malus, che fanno perdere punti ai giocatori del FantaSanremo.

Ecco i principali malus del 2024:

• -5 punti L'artista non scende la scalinata dell'Ariston

• -5 punti L'artista si siede sulla scalinata o per terra

• -10 punti Il presentatore sbaglia il nome dell’artista

• -15 punti Il presentatore sbaglia il titolo della canzone

• -20 punti L'artista inciampa sulla scalinata

• -25 punti Caduta del parrucchino o spostamento del riporto

• -25 punti L'artista litiga con il pubblico

• -25 punti Caduta o spostamento vistoso della dentiera

• -50 punti L'artista prende a calci le rose sul palco (se Gianni Morandi scopa sul palco in diretta il malus viene annullato)

• -66.6 punti L'artista bestemmia in diretta

• -100 punti L'artista e/o la canzone sono squalificate

Ora, per chi non l'ha ancora fatto, non resta che scegliere gli artisti e il nome perfetto per la propria squadra del FantaSanremo e aspettare il 6 febbraio 2024 per seguire il Festival e partecipare alla competizione virtuale.

