Mancano ormai davvero pochissime ore al debutto dell'Eurovision 2022 al PalaOlimpico di Torino. La kermesse è tornata per la terza volta in Italia dopo ben 29 anni quando a portarla a Roma fu la vittoria del grande Toto Cotugno. In molti comunque hanno già decretato le proprie canzoni preferite e hanno anche già formato le proprie leghe per competere all'interno del FantaEurovision.

Anche i bookmarkers ovviamente non sono stati da meno e hanno già stilato una lista di favoriti. Ecco allora chi, tra i Paesi europei in gara, potrebbe aggiudicarsi la vittoria secondo quelli che sono i primi pronostici prima della partenza.

Eurovision 2022: chi sono i Paesi favoriti secondo i bookmarkers

Al terzo posto tra i Paesi favoriti ci sarebbe la Svezia con la sua rappresentante Cornelia Jakobs, pronta a salire sul palco con il suo brano Hold me closer. Al secondo figura l'Italia con il duo formato per l'occasione da Mahmood e Blanco, che dopo aver vinto il Festival di Sanremo con Brividi tentano anche l'impresa di conquistare il pubblico europeo. In caso di vittoria sarebbe la seconda consecutiva per l'Italia e la prima "doppietta" per il nostro Paese nel corso della storia della kermesse. Un doppio motivo per sperare!

Ad essere al primo posto nella lista dei favoriti dell'Eurovision è invece l'Ucraina, rappresentata dalla band Kalush Orchestra in gara con il brano Stefania. In questi ultimi mesi, come sappiamo, il Paese è stato suo malgrado al centro dell'attenzione mondiale a causa della guerra voluta dalla Russia di Vladimir Putin, quest'ultima esclusa dall'Eurovision come sanzione contro gli atti del leader del Cremlino.

A prescindere da come andrà quindi, questa potrebbe essere una prima piccola occasione per il Paese e i suoi abitanti per tornare a vivere, seppure per un attimo, un po' di spensieratezza e diciamolo, anche di sano patriottismo "sportivo" che non ha nulla a che vedere con l'odio scatentato dalla guerra.

Tra le ultime posizioni poi ci sarebbe San Marino, in gara rappresentato da Achille Lauro e la sua canzone dal titolo Stripper. La vittoria del microstato ad ora sarebbe quotata all'1%. Chissà se l'esibizione dell'Achille nazionale riuscirà a sorprendere ribaltando la classifica!

Una previsione politica?

Inutile negarlo, nell'osservare la classifica dei favoriti dell'Eurovision secondo i bookmarkers salta subito all'occhio quanto oltre ai fattori più "tecnici" che riguardano il mondo della musica (numero di vendite e views su Internet comprese) siano stati inevitabilmente presi in considerazione anche i fattori politici.

Come abbiamo detto infatti, in questi mesi l'Ucraina non è stata solo oggetto di discussione tra i più potenti del mondo, ma è stata anche al centro dell'opinione pubblica, guidata dai tantissimi talk e programmi di informazione che ne hanno parlato.

Intervistato dal Corriere della Sera, perfino lo stesso Mahmood in caso di vittoria si è detto disposto a cederla all'Ucraina, come per una sorta di "riscatto" dopo ciò che è stata costretta a passare.