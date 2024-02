Gambe scolpite, snelle e toniche: ecco quali sono i segreti di Loredana Bertè

Classe 1950 e gambe ancora magre e toniche: il fisico di Loredana Bertè non può proprio passare inosservato, ma sai quali sono i suoi segreti?

Le gambe (invidiabili) di Loredana Bertè

Nel 2008 le è stato assegnato il "Premio alla carriera città di Sanremo" e nel 2019, dopo le standing ovation e il quarto posto con il brano "Cosa ti aspetti da me", ha ricevuto il premio "Pubblico dell'Ariston". Per la dodicesima volta Loredana Bertè è tornata a Sanremo e lo fa con il brano "Pazza", che è un inno all'amore proprio.

La celebre cantante piace non solo per il suo brano, ma anche per la determinazione che mette in ogni esibizione, per i suoi sorrisi e il carisma travolgente. Impossibile, poi, non notare le sue gambe. Sono toniche e snelle. Sai quali sono i suoi segreti? Ecco cosa sappiamo...

Leggi anche: Loredana Bertè, perché si esibisce sempre con una borsetta? Ecco la verità

Vuoi le gambe di Loredana Bertè? Genetica e non solo...

L'artista vanta sicuramente una genetica invidiabile, ma probabilmente il merito è anche della sua dieta.

Lo ha svelato nel corso di un'intervista a Verissima, descrivendo una dieta che è davvero molto rigorosa. Il motivo? La sua alimentazione sarebbe completamente priva di pane e pasta.