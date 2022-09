La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata solo da poche ore, ma alcuni personaggi in particolare stanno già dominando la scena. Tra questi c’è Ginevra Lamborghini, sorella della celebre cantante Elettra. Perché le sorelle Lamborghini hanno litigato?

Durante la puntata iniziale del programma condotto da Alfonso Signorini, parte della scena è stata dominata da Ginevra Lamborghini, che ha avuto modo di parlare del litigio con la sorella Elettra, con la quale sembrerebbe non avere contatti addirittura dal 2019.

Perché Eletta e Ginevra hanno litigato? Se lo stanno chiedendo in molti in queste ore: cerchiamo di fare chiarezza sui motivi che hanno generato il litigio.

Lite Ginevra e Elettra Lamborghini: il mancato invito al matrimonio

Come già accennato, tra le due sorelle, nipoti del noto imprenditore Ferruccio Lamborghini (noto imprenditore e fondatore dell’omonima casa automobilistica), non corre buon sangue ormai da tempo.

Ai microfoni del Grande Fratello Vip, durante la prima puntata dello show, la ventinovenne Ginevra Lamborghini ha addirittura dichiarato che la sorella minore Elettra non le parla ormai da molti anni.

Stando alle dichiarazioni della ragazza, Elettra non l’avrebbe neppure invitata al suo matrimonio col DJ olandese Afrojack, sposato nel settembre 2020 sul Lago di Como.

In puntata, però, la concorrente della nuova edizione del GF Vip non ha aggiunto molti particolari in merito alle motivazioni che hanno portato alla rottura definitiva tra le due.

L’unico dettaglio trapelato è che, stando alle parole di Ginevra, la sorella Elettra l’avrebbe bloccata praticamente ovunque, sia sui social media che al cellulare, rendendole impossibile ogni tentativo di contatto.

Le parole di Ginevra Lamborghini a Cristina Quaranta

Dopo la conclusione della puntata serale, Ginevra Lamborghini ha avuto modo di approfondire la questione della lite con la sorella Elettra, rivelando qualche dettaglio in più alla sua nuova coinquilina, la conduttrice e showgirl Cristina Quaranta.

Alla Quaranta, Ginevra Lamborghini ha confessato come, ormai dal 2019, le due sorelle passino anche le feste principali separate.

“Non mi vuole a Natale, a Capodanno” ha dichiarato la giovane, raccontando anche che i genitori abbiano più volte cercato di sistemare le cose. Tuttavia, il riavvicinamento non è ancora avvenuto: nonostante i tentativi di riavvicinamento compiuti anche dai genitori delle ragazze, sembra proprio che Elettra Lamborghini non voglia saperne più nulla della sorella.

Il racconto di Ginevra a Cristina Quaranta continua nella notte, dopo la puntata serale: oltre ad aver bloccato lei, Elettra ha anche bloccato gli amici della sorella, così da non permetterle in alcun modo di contattarla.

Stando alle parole di Ginevra, quest’ultima avrebbe provato a chiarire anche tramite l’invio di lettere, ottenendo però da Elettra solamente silenzio. E, ovviamente, nessuna risposta.

Perché le sorelle Lamborghini hanno litigato? I veri motivi della lite

Delle motivazioni che hanno generato il violento litigio, però, Ginevra Lamborghini non ha parlato molto.

La nipote di Ferruccio si è infatti limitata ad affermare che lei stessa non ha ben chiara la motivazione della propria rottura con la sorella. Una rottura che sarebbe nata “per una stupidaggine”, la quale però ha generato una separazione netta tra le due.

Secondo Ginevra, neanche Elettra Lamborghini avrebbe chiara in mente la reale motivazione che ha scatenato la lite.

Tuttavia, stando alle indiscrezioni, e secondo quanto riportato dal settimanale Chi, le due sorelle Lamborghini hanno avuto dei dissapori a causa di motivazioni lavorative.

Dunque, le due sorelle avrebbero litigato perché l’ambiziosa Ginevra avrebbe intenzione di avviare una propria carriera musicale, proprio come la sorella minore.

Un’ambizione che Elettra non avrebbe gradito particolarmente e che è stata in grado di generare una profonda rottura familiare.

Ginevra Lamborghini: partecipazione al GF Vip 2020 saltata a causa di Elettra

I dissapori tra Elettra e Ginevra Lamborghini, oltre ad essere ormai di lunga data, hanno avuto anche delle ripercussioni nella carriera della maggiore delle due sorelle.

Ginevra aveva infatti superato il provino nel 2020 e, quell’anno, avrebbe potuto essere inserita nell’elenco ufficiale dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, la sua partecipazione al programma saltò per una motivazione che ha a che fare con il litigio con Elettra.

Secondo il conduttore Alfonso Signorini, Ginevra avrebbe infatti richiesto espressamente di non parlare, durante il programma, del litigio con la sorella.

Anzi, c’è di più: la potenziale concorrente avrebbe chiesto che il suo contratto prevedesse una clausola specifica che avrebbe vietato di menzionare la lite.

E fu per tale ragione che Signorini, alla fine, decise di rinunciare a Ginevra come concorrente.

Come si concluderà questa lite di famiglia? Dovremo attendere le nuove puntate del GF Vip 2022 per scoprirlo.