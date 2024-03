Giusy Buscemi: chi è, età, carriera, vita privata, marito, figli

Chi è Giusy Buscemi? Il suo volto è tra i più noti della televisione italiana grazie alla vittoria nel concorso di bellezza più importante della nostra Nazione. Oggi torna sul piccolo schermo come protagonista di una nuova serie tv che andrà in onda su Mediaset. Ripercorriamo la carriera e scopriamo qualche dettaglio sulla vita privata dell'attrice ed ex modella.

Chi è Giusy Buscemi: età, luogo di nascita, gli inizi e il successo

Giusy Buscemi è nata sotto il segno dell'Ariete il 13 aprile 1993 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani ma è cresciuta in provincia di Agrigento, per la precisione a Menfi. Attualmente ha 30 anni.

È rimasta nella bellissima Sicilia fino al conseguimento del diploma presso il liceo scientifico di Menfi, successivamente si è trasferita a Roma per intraprendere la carriera universitaria.

Parallelamente agli studi universitari, Giusy Buscemi ha iniziato a lavorare come modella partecipando e trionfando anche al concorso di bellezza Miss Italia. Oltre ad essere notata per la sua bellezza, la giovane modella siciliana si era fatta apprezzare anche per le sue doti come attrice.

A partire dal 2012, infatti, ha fatto il suo esordio sul grande schermo nella pellicola Baci Salati. Gli anni successivi ha preso parte ad altre due produzioni: Nero infinito (2013) e Fratelli unici (2014). Nel 2017 e nel 2018 ha recitato la parte della giornalista freelance nella trilogia di successo Smetto quando voglio, diretta da Sydney Sibilla. Giusy Buscemi ha preso parte a tutti e tre i film.

Buscemi ha lavorato anche in televisione recitando in numerose serie tv. Tra le più note si ricordano:

• Don Matteo 9;

• La bella e la bestia;

• Un passo dal cielo;

• La dama velata;

• Il giovane Montalbano;

• Il paradiso delle signore;

• I Medici;

• Doc - Nelle tue mani.

Questa sera, 27 marzo 2024, Giusy Buscemi esordirà in prima visione su Canale 5 nei panni della protagonista della serie tv Vanina - Un vicequestore a Catania.

Chi è il compagno di Giusy Buscemi

Giusy Buscemi, sebbene sia una donna molto riservata, non ha mai nascosto di avere un compagno con cui è sposata dal 13 maggio 2017. Il marito di Giusy Buscemi è Jan Michelini e di professione è un regista. Sembra che i due si siano conosciuti sul set della serie tv Don Matteo e siano stati fidanzati per ben tre anni prima di unirsi in matrimonio.

In che cosa si è laureata Giusy Buscemi

Come abbiamo già anticipato, Giusy Buscemi ha studiato a Roma presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Il corso di laurea intrapreso dall'attrice ed ex modella è quello di letteratura, musica e spettacolo che fa parte della facoltà di lettere e filosofia. Buscemi ha conseguito il titolo di laurea lo scorso anno, nel 2023.

In che anno è stata Miss Italia Giusy Buscemi

Giusy Buscemi ha partecipato alla 73esima edizione di Miss Italia quando era giovanissima. L'anno del concorso di bellezza in cui ha trionfato l'attrice siciliana era il 2012 ed aveva appena 19 anni.

Quanti figli ha Giusy Buscemi

Dall'unione con il marito Jean Michelini, Giusy Buscemi ha avuto tre figli. La prima è nata l'11 febbraio 2018 e si chiama Caterina Maria, oggi ha 6 anni. Il secondo figlio è nato il 5 ottobre 2019 e si chiama Pietro Maria, oggi ha 4 anni. L'ultimo figlio è nato il 31 luglio 2022 e si chiama Elia Maria, tra qualche mese spegnerà 2 candeline.