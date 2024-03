Clamoroso, il Grande fratello finisce prima del previsto: ecco perché

Alcune indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi fanno pensare che ci sarà una chiusura anticipata del Grande fratello. L'edizione 2023-2024 è la più lunga della storia del programma tuttavia, a causa dello share non sempre degno delle aspettative, i vertici Mediaset vorrebbero optare per la chiusura anticipata.

Quali sono i motivi che hanno spinto Piersilvio Berlusconi, nuovo Presidente di Mediaset, a chiudere prima lo show? I fan vogliono sapere quando ci sarà l'ultima puntata e se si farà una nuova edizione a settembre 2024.

Chiusura anticipata, cosa sta succedendo al Grande fratello

C'è molta confusione sulla data dell'ultima puntata del Grande fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini arrivato quest'anno alla sua 24° edizione.

La longevità del programma è dovuta al grande affetto dei telespettatori che, seppur con dati in calo rispetto agli "anni d'oro" del programma, continua a registrare ascolti stabili (si attesta intorno al 18-19% di share).

Tuttavia c'è una decisione inaspettata, che coglierà molti fan di sorpresa: il programma chiude prima. Nelle scorse puntate, l'opinionista Cesara Buonamici aveva fatto intendere che i concorrenti avrebbero passato nella "Casa" sia le vacanze di Natale che quelle pasquali. Ma non sarà così.

La chiusura del programma andrà in onda lunedì 25 marzo in prima serata su Canale 5. Insomma, rispetto a quanto si era detto all'inizio, i concorrenti saranno fuori dalla "Casa" prima di aprile e potranno trascorrere la Pasqua in famiglia.

Il motivo della chiusura anticipata? Probabilmente gli ascolti non alle stelle delle ultime puntate e la necessità di ridurre i costi.

I finalisti

Nella puntata andata in onda il 26 febbraio, Alfonso Signorini ha annunciato i finalisti. I primi nomi sono:

• Beatrice Luzzi , attrice diventata famosa grazie al ruolo nella soap Centro vetrine

• Rosy Chin, chef e influencer cinese

La durata record del GF 2023/2024

Il Grande fratello 2023-2024 è iniziato lo scorso 11 settembre 2023 e, secondo quanto detto all'inizio, inizialmente aveva come data finale il 4 aprile 2024. Per questo motivo molti hanno parlato di un'edizione da record, con una durata ben superiore alle edizioni del passato.

E invece la finalissima andrà in onda il 25 marzo, per una permanenza complessiva dei concorrenti di oltre 7 mesi. Un tempo comunque lunghissimo.