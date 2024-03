Chi è Homyatol, lo youtuber e streamer diventato una celebrità grazie a Twitch

Homyatol, origini iraniane ed una grande passione per videogiochi, intrattenimento e video. Bastano semplici parole per descrivere lo streamer sempre pronto a strappare un sorriso, prima attraverso il suo canale Youtube e successivamente tramite la piattaforma Twitch, ha sempre trovato il modo di rinnovare il suo modo di fare, portando contenuti sempre nuovi ed originali.

Uno dei primi Youtuber in Italia, ha collaborato con altri personaggi del suo calibro, da Fabio Rovazzi a Luis Sal.

Chi è Homyatol? Dal suo nome d'arte al nuovo ingaggio nel podcast di Muschio Selvaggio.

Chi è Homyatol

Homyatol, all'anagrafe Andrea Hakimi è nato nel 1993 a Livorno, ed è uno streamer italiano.

Inizia la sua carriera su Youtube nel 2010, portando inizialmente gameplay, tra cui Call of Duty, per poi spostarsi su altri contenuti innovativi nel loro genere: prank, scherzi, esperimenti sociali ed interviste a personaggi famosi.

Il significato del nome Homyatol

Uno dei primi a raggiungere la fama in Italia, è proprio lui a spiegare il significato dietro al suo nome d'arte.

La risposta arriva durante una live sulla piattaforma Twitch. Homyatol ha spiegato:

In realtà il nome nasce quando avevo 14 anni, perché mi dovevo iscrivere ad un gioco sulla Playstation. Poi, quando avevo 15 anni anni, ho iniziato a fare i video su YouTube giocando ai videogiochi usando quel nome. Poi sono diventato famoso e l’ho tenuto, non l’ho cambiato.

In realtà non si sa come dal nome Andrea Hakimi sia passato ad Homyatol. Nessun significato profondo dietro a questo nome d'arte, o almeno è questo che Andrea vuole far credere al proprio seguito.

Il successo da Youtube a Twitch

500.000 iscritti su Youtube e Twitch, ed un profilo Instagram con 290.000 follower, nel corso degli anni ha catturato il pubblico con il suo sorriso, ma anche con il suo acume ed ingegno.

Ha collaborato nel corso degli anni non solo con streamer, ma anche con vari artisti tra cui Fabio Rovazzi. Lo youtuber è presente in ognuno dei suoi video musicali e con il cantante ha stretto un profondo legame di amicizia.

Amico anche dello youtuber Luis Sal, con lui sono tante le collaborazioni e progetti al di fuori di Youtube.

Nel 2016 ha condotto, insieme a Maurizio Valente, il programma Gogglebox in onda su Italia 1.

Nel 2018 inizia a spostare i suoi contenuti da Youtube a Twitch, piattaforma utilizzata per le live stream, in cui il contatto con il follower è più diretto e vivace, in compagnia del suo amico e socio Simone Panetti.

Attraverso il suo canale Twitch sono passati tanti influencer famosi, tra cui Fedez.

Homyatol prende il posto di Fedez nel podcast Muschio Selvaggio

Fedez ha ufficialmente annunciato che il podcast Muschio Selvaggio passa completamente nelle mani dello youtuber Luis Sal.

In seguito alle numerose battaglie legali Fedez e Marra lasciano la società, stando alle ultime informazioni rilasciate dai diretti interessati. Al suo posto sembra proprio che Luis abbia chiesto a Homyatol di affiancarlo nella gestione del podcast.

Sul web i fan si sono scatenati, tra chi è curioso di sapere su come il podcast possa sopravvivere senza Fedez e chi non vede l'ora di ascoltare Muschio Salvaggio 2.0.