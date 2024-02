Chi sono i Jalisse: biografia, carriera e curiosità sul duo musicale di Alessandra e Fabio

Uniti dal talento della musica, ma anche dall'amore che li lega, i Jalisse sono un duo musicale molto amato in Italia. Ecco chi sono e come si sono incontrati.

Fabio Ricci e Alessandra Drusian compongono il duo musicale dei Jalisse, che ha avuto e continua ad avere un grande successo. I due, oltre ad essere uniti nel talento e nella passione per la musica, sono legati anche da un grande amore. Infatti, sono marito e moglie.

Insieme i Jalisse sono entrati nella storia della musica italiana e hanno rappresentato il nostro paese anche a livello europeo e mondiale.

Scopriamo chi sono i Jalisse e osserviamo qualche curiosità sulla loro carriera e vita privata.

Jalisse: biografia e carriera del famoso duo musicale

Fabio Ricci e Alessandra Drusian si sono conosciuti per la prima volta nel 1992. Solo due anni dopo però, accomunati dalla passione per la musica e dal desiderio di fare carriera, hanno deciso di creare un duo musicale, i Jalisse.

Da quel momento hanno conquistato un successo dopo l’altro. La soddisfazione più grande arriva nel 1997, quando riescono a raggiungere il primo posto al Festival di Sanremo con “Fiumi di parole”.

Nello stesso anno hanno presentato la canzone all’Eurovision Song Contest, a Dublino, piazzandosi al 4° posto. Tuttavia, dopo la vittoria del Festival, non sono più riusciti a superare le selezioni iniziali. Da qui arrivano altre delusioni, come la mancata scelta di Alessandra Drusian a The voice of Italy nel 2014 da parte dei coach.

Nonostante tutto, i Jalisse hanno continuato a portare la loro musica in Italia e nel mondo, raccogliendo sempre grande affetto e apprezzamento.

La carriera televisiva dei Jalisse: da Tale e Quale Show all’Isola dei Famosi

Per i Jalisse non sono mancate anche le esperienze televisive. Ecco le più importanti:

1. 2018 e 2019: Alessandra Drusian è stata concorrente di Tale e Quale Show di Carlo Conti, classificandosi rispettivamente seconda e quinta 2. In coppia, i Jalisse hanno partecipato come naufraghi all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, anche se l’edizione è stata vinta da Marco Mazzoli

Tuttavia, nonostante siano entrati come coppia, i Jalisse sono stati costretti a dividersi nel corso della trasmissione. Fabio Ricci è stato eliminato a metà gara, mentre Alessandra Drusian ha sfiorato il podio, arrivando quinta.

Perché i Jalisse non vengono accettati a Sanremo?

Nonostante la vittoria alla prima partecipazione al Festival della Canzone italiana nel 1997, i Jalisse hanno da sempre un rapporto incrinato con Sanremo.

I due, infatti, sono stati esclusi per ben 26 volte consecutive. In occasione della 74° edizione del Festival si sono quindi lasciati andare ad uno sfogo contro Amadeus, conduttore e direttore artistico.

Quest’ultimo però, non ha esitato a replicare, affermando di non avere nulla di personale contro i Jalisse, ma di non aver ritenuto idonea la loro canzone.

Cosa fanno i Jalisse nella vita?

Fabio Ricci e Alessandra Drusian nel corso degli anni si sono più volte dedicati a progetti con artisti e associazioni socialmente impegnati.

Il duo musicale, infatti, continua a suonare, pur senza avere la minima attenzione mediatica e senza calcare palchi di successo. Non riscuotendo successo in Italia hanno quindi iniziano a girare il mondo, con date di successo in:

• Canada

• Stati Uniti

• Russia

• Cile

Quanti figli hanno i Jalisse?

Fabio Ricci e Alessandra Drusian si sono sposati nel 1999 e hanno avuto due figlie: Angelica e Aurora.