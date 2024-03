Chi è Leonardo Maini Barbieri, il tiktoker famoso la sua vita lussuosa e nobiliare

Chi è davvero Leonardo Maini Barbieri: un ricco nobile o un semplice personaggio dei social? Il suo profilo si potrebbe riassumere con le parole: influencer della nobiltà. Ostentazione di titoli nobiliari e di accessori super lusso sono i suoi i suoi cavalli di battaglia nei video su TikTok, ma qualcosa non torna e qualcuno ha iniziato ad insospettirsi. Scopriamo cosa c'è di vero sulla vita di questo giovane presunto rampollo.

Chi è davvero Leonardo Maini Barbieri: il tiktoker famoso la sua vita lussuosa e nobiliare

Il suo nome completo è Leonardo Glauco Teodorico Ascanio Guidobaldo Filiberto Angelo Maria Gustavo Amedeo Maini Barbieri, o almeno così ha detto di chiamarsi il giovane di una ventina d'anni circa che ha un enorme seguito su Instagram e TikTok. Nei suoi video racconta la sua giornata tipo: dal tè all'inglese in luoghi di lusso con amici e amiche altrettanto nobili e benestanti, alle giornate dedicate allo shopping di accessori d'alta moda.

Sebbene sia adorato da moltissimi giovani che lo seguono con affetto e simpatia, ha fatto sorgere dei dubbi ad influencer molto attenti ai dettagli che hanno iniziato a sospettare che quello di Leonardo Maini Barbieri sia solo un personaggio nato per l'intrattenimento social e non ci sia nulla di vero nelle sue parole.

Questo dubbio è venuto proprio ad un esperto di moda: Giacomo Attanà, che è molto attivo sulla piattaforma TikTok. In più occasioni, Attanà, ha chiesto spiegazioni al giovane Maini Barbieri senza ricevere alcuna risposta e ha condiviso video in cui svelava le menzogne del presunto nobile dei social.

Tra verità e menzogne: le dichiarazioni di Leonardo Maini Barbieri

A smascherare il giovane tiktotker ci ha pensato l'inviato del programma Le Iene Stefano Corti, che ha incontrato Leonardo Maini Barbieri e ha passato una giornata con lui. Il presunto rampollo ha iniziato creare dei sospetti sulla sua figura quando ha detto che non era possibile recarsi nella tenuta nobiliare di famiglia dove vivrebbe la nonna.

Allora il piano è cambiato e Corti e Maini Barbieri sono andati in giro a fare shopping di lusso. Anche in quel caso, però, tutti gli accessori di lusso che menziona spesso il presunto nobile non sono stati acquistati, ma l'unica cosa che hanno ottenuto sono stati dei campioni di profumo gratuiti. Le Iene, alla fine del servizio, hanno poi permesso finalmente ad Attanà di incontrare Maini Barbieri e fargli tutte le domande che desiderava.

Dopo essere stato incalzato, Maini Barbieri non si è potuto sottrarre all'intervista. Alle domande che gli sono state poste ha risposto:

Io mi sono autoincoronato come ha fatto Napoleone quindi mi sono stilato la lista di una cosa e me li sono auto messi. Se mio papà è nobile? No papà no. Ma la gente lo sa.

Per quanto riguarda i bracciali di lusso firmati Cartier, invece, ha dichiarato:

No, è gioielleria. Come mai ho taggato Cartier? In quelle foto avevo di fianco il negozio di Cartier.

In chiusura ha poi confessato:

La gente non mi segue perché indosso cose firmate o meno o perché sono o meno un nobile. Le persone mi seguono perché sono un personaggio.

Leggi anche: Chi era Jeffrey Baby: la carriera musicale, il carcere e il tragico epilogo della sua vita