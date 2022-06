Le vacanze estive sono, tendenzialmente, sinonimo di relax e divertimento: c’è chi sceglie mete balneari, chi predilige la montagna e chi ne approfitta per un campeggio in compagnia. Qualunque siano i gusti e le preferenze poco importa: ogni luogo è adatto per scegliere un angolino e ritagliarsi un po' di tempo per leggere un buon libro!

Se non sai ancora quale portare in valigia quest’estate, ecco 10 suggerimenti per una lettura intensa e appassionante in vista di questa calda estate.

La casa delle farfalle di Silvia Montemurro

Per chi ama riflettere e sceglie la letteratura come punto di partenza, La casa delle farfalle di Silvia Montemurro è sicuramente l'ideale: la protagonista, Anita, ha 30 anni e una vita tranquilla, ma qualcosa dentro di lei la inquieta terribilmente. Attraverso un tragico evento troverà la forza di scavare a fondo, lasciare il suo compagno e tornare nella sua città di origine, sul lago di Como. E proprio qui, grazie a Yoko e alla sua nonna, riesce a conoscersi fino in fondo, finalmente. Un libro profondo, da gustare fino all’ultima pagina.

A casa di Jane Austen di Lucy Worsley

Tutti i romantici apprezzeranno A casa di Jane Austen di Lucy Worsley, un libro-indagine su una delle scrittrici inglesi più amate di sempre e sulla sua vita non sempre corrispondente a quanto raccontato da lei stessa nei suoi romanzi. Tra rifiuti, inciampi e porte sbattute in faccia, il racconto di una donna dalla fama intramontabile.

Il tatuatore di Alison Belsham

Gli amanti del genere thriller non potranno resistere a Il tatuatore di Alison Belsham, tra i romanzi più apprezzati degli ultimi anni. Marni Mullins, una tatuatrice, ritrova il corpo di una vittima uccisa molto probabilmente da un serial killer. Le indagini verranno condotte dall’ispettore Francis Sullivan, alle prese con il suo primo caso importante. Una storia avvincente, dal finale tutt’altro che scontato.

Caccia all'uomo di Robert Crais

Rimanendo sulla scia del genere thriller ecco Caccia all'uomo di Robert Crais, la cui trama lascia letteralmente con il fiato sospeso. La protagonista, Devon Connor, scopre che il figlio adolescente Tyson possiede un mucchio di soldi sospetti, forse proveniente dallo spaccio di droga. Decide, quindi, di saperne di più andando incontro a una verità molto più drammatica di quanto possa immaginare. Con una ventata di poliziesco, piacevole e in grado di regalare emozioni.

Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi

Oggetto di numerose critiche (positive e negative), Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi è l’ideale per i lettori che sognano l’Oriente e vorrebbero tanto sedersi al bancone di una tipica caffetteria giapponese, la stessa che fa da sfondo alla storia del romanzo. Qui è possibile tornare indietro nel tempo, ma per non rimanere intrappolati bisogna finire di bere il caffè prima che si raffreddi. Morale della favola: la vita è una sola, pertanto non va sprecata.

La strada di casa di Kent Haruf

Con il suo ultimo capolavoro dal titolo La strada di casa, l’amatissimo Kent Haruf conclude la saga che ha visto come protagonisti Holt e i suoi abitanti. Jack Burdett, il protagonista del romanzo, torna a casa dopo 8 anni destando scompiglio tra le persone che, in passato, aveva ferito e addolorato. Ancora una volta, le parole di Haruf colpiscono dritte al cuore e regalano immense emozioni.

La circonferenza di una nuvola di Carolina Capria

Scritto da una donna per le donne, La circonferenza di una nuvola di Carolina Capria si incentra sul ruolo femminile all’interno della società e sul rapporto che le donne hanno con il proprio corpo attraverso la storia di Lisa, 16 anni e un disturbo del comportamento alimentare. Dopo essere stata ricoverata conosce altre 3 ragazze affette dalla sua stessa patologia e insieme troveranno la forza di combattere e vincere. Da leggere tutto d’un fiato.

L'americano di Massimiliano Virgilio

Lì dove realtà e letteratura si incontrano nasce L'americano di Massimiliano Virgilio, un romanzo che racconta un aspetto reale dell’Italia segnato dalla camorra. Il protagonista è Leo, figlio di un camorrista deciso a seguire le orme del padre, la cui visione però cambia direzione nel momento in cui, sul punto di uccidere un uomo, riconosce in lui il suo unico vero amico: Marcello. Una storia che insegna che si può sempre cambiare, nella vita, e anche in meglio.

Un'amicizia di Silvia Avallone

Quando ci si vuole bene non esistono tempo e distanze che tengano: è proprio di questo che parla Un'amicizia di Silvia Avallone, nello specifico del rapporto tra Elisa e Beatrice, cresciute insieme per poi costrette a separarsi per 13 lunghi anni. Le due non smettono mai di volersi bene e continuano a seguirsi da lontano, silenziosamente. Una trama segnata da rimpianti, rimorsi e ricordi che vanno sorridere e piangere al tempo stesso.

La simmetria dei desideri di Eshkol Nevo

In perfetta pendant con l’estate arriva La simmetria dei desideri di Eshkol Nevo, ricco di gioventù e desideri. I protagonisti sono 4 amici inseparabili, non ancora trentenni, che guardano la finale dei mondiali di calcio ‘98 in televisione. Un romanzo che infonde speranza e che spinge a non rinunciare mai a sognare un futuro migliore.

