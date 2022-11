La fresca coppia Totti-Bocchi, sembra condividere una situazione analoga: entrambi davanti ai giudici contro l’ex coniuge.

Se però i dissapori tra Totti e l’ex moglie hanno un carattere perlopiù leggero, così non è per la bella Noemi Bocchi che ha accusato l’ex marito Mario Caucci di maltrattamenti e minacce.

Capiamo insieme chi è e qualcosa in più sulla coppia ormai in procinto di divorzio.

Chi è Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi nuova fiamma del “Pupone”

Imprenditore e Team manager del Tivoli calcio oltre a gestire alcune società fra cui quella di famiglia, ha conseguito i suoi studi presso la rinomata Università LUISS di Roma.

Padre di due figli, un maschio e una femmin, frutto dal matrimonio con Noemi Bocchi il quale è però naufragato nel corso del 2022.

Il perché esatto non si sa secondo alcune indiscrezioni la crisi matrimoniale potrebbe essere nata dalla relazione della Bocchi con Totti ma, a quanto detto dall’ex moglie, ci sono motivi ben più gravi iniziati già dal 2017 che avrebbero portato il matrimonio al capolinea.

Noemi ha infatti fatto causa al marito, sulla carta non ancora ex in quanto il divorzio deve ancora avvenire, per maltrattamenti e minacce.

Vediamo più nel dettaglio di cosa è accusato l’imprenditore Caucci.

Noemi Bocchi contro Mario Caucci: “le mette le mani al collo e la strattona”

Noemi racconta di aver percepito che qualcosa non stesse più funzionando nel matrimonio con l’ex a partire dal 2017, malessere che ricollega ad un grave lutto subito da Caucci, ecco cosa racconta in merito.

Le parole di Noemi:

“ha cominciato ad allontanarsi da me e dai figli, portando in casa un clima di totale assenza di rapporto e dialogo, dicendo che ormai la sua vita non aveva più senso".

In seguito Caucci avrebbe abbandonato la famiglia improvvisamente così la Bocchi "dopo mesi infruttuosi poiché non mi dava alcun contributo" decide di avviare le pratiche per la separazione ed è proprio da quel momento che sono iniziati i problemi.

La donna subisce continue pressioni per dover stare a tutti costi alle condizioni dell’ex fino a quando nel 2019 si arriva ad un accordo secondo cui Caucci avrebbe dovuto versare mensilmente per ogni figlio 1250 euro, cosa che non è sempre stata rispettata.

I maltrattamenti arrivano il 1° maggio.

La Caucci racconta di aver ricevuto dall’ex continue insistenti chiamate fino a quando non arriva sotto casa e pretende di entrare in casa mentre i figli stavano dormendo: la 34enne racconta che Caucci riesce ad entrare e gli mette le mani al collo strattonandola.

Nei giorni successivi l’imprenditore cerca di convincere l’ex moglie che non sia successo nulla di che ed implora perdono, ma, quelle della Bocchi non sono solo parole in quanto è munita di referto medico che attesta il maltrattamento subito.

Così ha iniziato un processo penale per cui Caucci dovrà riuscire a risultare innocente dall’accusa di:



“aver violato gli obblighi di assistenza morale e materiale legati alla potestà genitoriale, serbando una condotta contraria alla morale delle famiglie, in particolare disinteressandosi, dopo essersi allontanato dal domicilio familiare, dei figli minori”.

