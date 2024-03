Fan in delirio per Mirko del Grande fratello, "paparazzato" nel negozio di Ciro Petrone

Fan in delirio per Mirko brunetti, ex concorrente della Casa del grande fratello. Ecco come lo hanno accolto a Napoli.

Foto, video e frasi di ammirazione: così Mirko Brunetti è stato "travolto" dai fan in occasione dell'inaugurazione del negozio di Ciro Petrone. Non si può negare che Mirko sia tra i concorrenti più amati del programma televisivo condotto da Alfonso Signorini. L'affetto del pubblico è innegabile e lo dimostrano i numerosi video pubblicati su social.

Bagno di folla per Mirko, avvistato nel negozio di Ciro Petrone

Mirko Brunetti è un personaggio molto amato dal pubblico, dentro e fuori la casa del Grande fratello. Lo dimostra il bagno di folla che lo ha accolto durante l'inaugurazione del negozio di Ciro Petrone. I due sono amici dentro e fuori dai programmi televisivi, tanto che Ciro per evento inaugurale ha chiesto a Mirko il suo sostegno. C’erano anche altri ex concorrenti come Fiordaliso, Samira Lui, Angelica Baraldi, Marco Maddaloni.

L'evento è stato annunciato sui social e, come prevedibile, ha attirato moltissimi fan. In tanti si sono recati fuori dal negozio per scattare foto e video.

Chi è Mirko Brunetti

Originario di Rieti, Mirko Brunetti ha 26 anni e ha già partecipato a due programmi televisivi importanti: prima Temptation island nel 2023 poi il Grande fratello. Prima di diventare famoso, Mirko lavorava nella catena di pizze al taglio di famiglia.

La sua vita sentimentale è sotto i riflettori: durante il programma Temptation island 2023 ha partecipato con Perla Vatiero, sua fidanzata per 5 anni, ma tra loro è finita per via della "tentatrice" Greta Rossetti.

Mirko e Greta, una volta finito il programma tv, si sono frequentati per diverso tempo ma tra loro sarebbe poi finito tutto. Il triangolo amoroso è venuto fuori durante il Grande fratello, dove Mirko, Perla e Greta si sono ritrovati tra i concorrenti. Al momento sembrerebbe esserci un ritorno di fiamma con la ex Perla, anche se alcuni telespettatori ritengono si tratti di una strategia studiata a tavolino per avere maggiore visibilità.

