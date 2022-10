Tempi duri per Pamela Prati: la concorrente del GF Vip 7 riceverà una notifica di pignoramento direttamente nella casa. Ecco cosa sta accadendo in queste ore: un Ufficiale Giudiziario entrerà addirittura nella casa più spiata d'Italia.

Questa settima edizione del GF Vip si sta rivelando davvero movimentata. Dopo il Bellavia-gate, che è stato seguito da squalifiche, eliminazioni e denunce dal Codacons, arrivano brutte notizie per un’altra concorrente: Pamela Prati.

Tuttavia, in questo caso non si tratta di comportamenti scorretti tenuti all’interno della casa del Grande Fratello. La Prati, infatti, riceverà una notifica di pignoramento. Notifica che le potrebbe arrivare direttamente in casa, sotto gli occhi degli altri inquilini.

Pamela Prati avrebbe infatti perso una causa e l’Ufficiale Giudiziario, in tempi brevissimi, le presenterà il conto da pagare.

Ma procediamo con ordine, cercando di capire cosa sta accadendo con esattezza ed i retroscena della causa civile che riguardano la vippona.

Pamela Prati ed il pignoramento: l’Ufficiale giudiziario entrerà al GF Vip

La questione sembra abbastanza spinosa: Pamela Prati sarà probabilmente costretta a saldare quanto deve per un atto di recupero delle spese legali.

La nota showgirl, da anni, ha intentato una causa civile nei confronti di una nota palestra con sede a Roma. Tuttavia, già nel 2016, la causa aveva condannato non il centro sportivo, ma proprio Pamela Prati, che avrebbe perso la causa in questione.

Pamela aveva comunque presentato ricorso in appello, ma sarebbe risultata sconfitta anche in questo caso. Una sconfitta che tra l’altro risale allo scorso maggio, quando la Corte d’Appello ha ufficialmente rigettato il ricorso della showgirl.

Dunque, non ci sarebbero più alternative: adesso Pamela Prati dovrà pagare. E, secondo quanto dichiarato da Legalteams, ossia lo studio legale che si sta occupando del caso, l’ex modella italiana riceverà la notifica di pignoramento direttamente dentro la casa del GF Vip.

Un pignoramento disposto al fine di recuperare le spese legali legate al processo, dato che la Prati ha perso la causa civile.

Viene spontaneo chiedersi per quale motivo l’Ufficiale Giudiziario entrerà direttamente nella casa del Grande Fratello. Non c’era altro modo per consegnare la notifica del pignoramento?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato lo studio Legalteams, del quale il quotidiano Leggo ha di recente pubblicato un documento ufficiale.

In questo momento, Pamela Prati risulta temporaneamente domiciliata proprio presso la casa del GF Vip, per questioni lavorative.

Per questa ragione, dato che l’atto giudiziario deve essere notificato nell’abitazione dove la showgirl è domiciliata, la notifica verrà consegnata proprio nella casa più spiata d’Italia.

Caso Pamela Prati: ulteriori dettagli sulla causa civile

La causa civile che Pamela Prati ha intentato contro un centro sportivo romano è iniziata, come accennavamo, anni fa. L’ex primadonna del Bagaglino aveva infatti provveduto a citare in giudizio la palestra in questione.

Tuttavia, le circostanze della causa sono state, fin dall’inizio, poco chiare. Per tale ragione, la concorrente del GF Vip non solo non avrebbe ottenuto il risarcimento richiesto, ma sarebbe anche stata condannata, già da anni, a farsi carico delle spese legali.

Da maggio 2022, quando la Corte d’Appello ha definitivamente rigettato il ricorso di Pamela Prati, la donna sarebbe stata condannata al saldo di tali spese.

Tuttavia, da allora, il pagamento non è ancora stato effettuato. Ed è per tale motivo che il processo entrerà direttamente nella casa del Grande Fratello, nel vero senso del termine e nelle vesti di un Ufficiale Giudiziario.

Le spese legali, che ad oggi non sono state saldate dalla Prati, verranno recuperate dunque in forma di pignoramento alla soubrette.

GF Vip 7, Pamela Prati ed il pignoramento: non avverrà in diretta

Una domanda che sorge spontanea al pubblico riguarda la consegna dell’atto e l’ingresso dell’Ufficiale Giudiziario nella casa del GF Vip. Sono infatti in molti a domandarsi se Pamela Prati riceverà la notifica di pignoramento in diretta TV, magari addirittura durante la puntata serale.

Tuttavia, questa ipotesi è totalmente esclusa. Nonostante il pignoramento le verrà notificato nella casa dove è temporaneamente domiciliata per lavoro, la consegna dell’atto avverrà molto probabilmente a telecamere spente.

Un GF difficile per la Prati

La notizia del pignoramento ai danni di Pamela Prati giunge a poche ore da un’altra vicenda poco piacevole che ha avuto come protagonista la vippona.

Durante la scorsa puntata serale del GF Vip, si è infatti tornati a parlare della questione Mark Caltagirone. E, a seguito della puntata, una bomba è stata lanciata. Pamela Perricciolo, socia dell’agenzia Aicos Management, ha detto la sua sul proprio profilo Instagram.

In alcune stories, la Perricciolo ha affermato che, per le ospitate in cui Pamela Prati parlava di Caltagirone, veniva profumatamente pagata.

Tuttavia, i soldi ottenuti da queste ospitate non raggiungevano il conto corrente della Prati perché sul conto della showgirl penderebbe già un pignoramento.

Resta però da chiarire se tale pignoramento del conto di Pamela Prati abbia a che fare con la causa intentata con la palestra romana.

Insomma, è molto probabile che anche la prossima puntata serale vedrà la Prati come una delle protagoniste. Ci sarà sicuramente molto da discutere in merito alle faccende giudiziari che la riguardano da vicino.

