Chi è Paolo Antonacci: tutto sul paroliere di Sanremo 2024, figlio del famoso cantante

Il nome del paroliere e autore musicale, negli ultimi giorni, ha destato curiosità nel pubblico che ha assistito alle prime serate del Festival di Sanremo 2024. Al sentire il suo nome e, ancor di più, il suo ben noto cognome, in molti si sono chiesti chi è Paolo Antonacci.

L’autore, che ha firmato diversi brani di successo, è infatti figlio del noto cantante Biagio. Ma non solo: anche il nonno (materno) è un cantante famosissimo.

Ma procediamo per ordine, e scopriamo tutto su Paolo Antonacci: chi è, la sua biografia, la sua carriera nel mondo della musica.

Chi è Paolo Antonacci? Biografia e famiglia dell’autore

Come abbiamo già anticipato, Paolo Antonacci è un figlio d’arte. È infatti il primo figlio del noto cantante Biagio Antonacci e dell’ex del cantautore, Marianna Morandi.

Anche questo cognome è ben noto al pubblico, è i più avranno già capito: Paolo Antonacci è il nipote di Gianni Morandi. Dunque, il giovane Paolo condivide la passione e il talento per la musica sia col padre Biagio, ma anche con il nonno Gianni.

Sebbene la sua data di nascita non sia nota, sappiamo che il paroliere è nato nel 1995 ed ha quindi 29 anni. Paolo ha due fratelli: Giovanni, che di professione fa lo speaker in radio, e Carlo, nato nel 2021.

Antonacci vanta una laurea allo IULM, indirizzo Scienze della Comunicazione.

Paolo Antonacci, chi è? Una carriera costellata di hit musicali

Già prima di approdare al Festival di Sanremo 2024, Paolo Antonacci ha avuto modo di affermarsi come autore di hit.

Infatti, ha raggiunto il successo grazie a Tango, nota canzone di Tananai, per la quale Paolo ha scritto le parole. Inoltre, ha avuto modo di farsi notare anche durante il Festival precedente: le parole di Made in Italy, discusso brano che Rosa Chemical ha portato sul palco dell’Ariston, sono opera sua.

Si tratta di due brani che lo hanno consacrato come uno degli autori musicali più promettenti attualmente sulla piazza. Tuttavia, la sua esperienza non si limita a Sanremo, dato che ha firmato anche diverse hit estive ben note al grande pubblico.

Infatti, Paolo Antonacci ha firmato Bellissima di Annalisa, Mille di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro, La Dolce vita di Tananai, Fedez e Mara Sattei, Viola di Salmo e Fedez.

Per quanto concerne il Festival di Sanremo 2024, invece, portano la sua firma ben tre brani. Parliamo di Sinceramente di Annalisa, Apnea di Emma e I p' me, tu p' te di Geolier.

Tutta questa carrellata di hit gli ha permesso di mostrare il proprio talento: per anni, a causa del suo ingombrante cognome, ma anche della sua parentela con Morandi, è stato tacciato di essere un “figlio di”. Tuttavia, i risultati dei suoi brani hanno confermato il suo innegabile talento.

Malattia, vita privata e curiosità

Per sua stessa ammissione alla stampa, Paolo Antonacci ha confermato di soffrire di un disturbo molto invalidante. Si tratta del disturbo ossessivo-compulsivo, che lo ha condotto, a soli vent’anni, a dover affrontare diverse cure con antidepressivi e vari accessi in strutture ospedaliere in day hospital.

Proprio all’età di vent’anni, secondo i racconti dell’autore ai giornalisti, Paolo si è trovato a passare il momento peggiore. A causa del suo nome, ma anche di questo disturbo, nonostante avesse in mente diversi testi, non aveva intenzione di esporsi.

A salvarlo, l’incontro con i suoi più fidati collaboratori, Davide Simonetta e Stefano Classi.

Per fortuna, il peggio sembra ormai passato, e Paolo può dedicarsi interamente alla sua carriera e alla produzione dei suoi testi.

In merito alla vita privata di Paolo, le notizie scarseggiano: non è noto se abbia una fidanzata o una compagna. Una cosa, però, è certa. Il giovane sogna una carriera come cantautore. Non è dunque escluso un suo esordio come interprete delle sue canzoni, a breve.