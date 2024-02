Paolo Jannacci: chi è, età, carriera, vita privata, curiosità

Tutto su Paolo Jannacci: dalla sua attività come musicista alla prima volta al Festival di Sanremo. Ecco chi è l'artista milanese, figlio di Enzo Jannacci, che tornerà sul palco dell'Ariston.

Chi è Paolo Jannacci? Un cognome, una garanzia. Il figlio di Enzo Jannacci tornerà a Sanremo questa sera, 8 febbraio 2024, ma come ospite e non più come concorrente. Scopriamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata e ripercorriamo la sua carriera.

Paolo Jannacci: chi è, età, carriera, padre

Il padre è Enzo Jannacci, medico e cantautore deceduto nel 2013. Paolo è nato a Milano, sotto il segno della Vergine, il 5 settembre 1972 e attualmente ha 51 anni. Ha iniziato a studiare musica quando aveva solo 6 anni e, dopo aver appreso le basi, si è continuato a formare con il padre continuando gli studi di strumento e armonia diventando un musicista professionista all'età di 16 anni, nel 1988. Paolo Jannacci è un musicista eclettico in quanto suona il pianoforte, la fisarmonica e il basso. La sua formazione è orientata al Jazz.

Dal 1994 al 2013 ha lavorato insieme ad Enzo Jannacci. Dopo il 2013 ha collaborato anche con Ornella Vanoni, Cochi e Renato, gli 883 e J-Ax e Fedez. Paolo Jannacci ha partecipato anche ad alcune produzioni teatrali ed è un direttore d'orchestra. Durante la sua carriera ha preso parte anche a diversi film, l'ultimo di questi risale al 2023 ed è il docufilm Io, noi e Gaber, in cui interpreta se stesso.

Nel 2020, Paolo Jannacci, ha partecipato per la prima volta nella sua vita al Festival di Sanremo classificandosi solo 16esimo con il brano Voglio parlarti adesso. Quell'edizione del Festival fu vinta da Diodato.

Paolo Jannacci, da allora, ha continuato a fare musica e tornerà sul palco dell'Ariston oggi, 8 febbraio, come ospite della terza serata insieme a Stefano Massini.

La vita privata di Paolo Jannacci: moglie, figli, Instagram

Paolo Jannacci, sebbene sia famoso ed abituato a stare al centro dell'attenzione da quando è nato, resta un uomo molto riservato. Della sua vita privata si sa davvero molto poco fatta eccezione per le cose che egli stesso ha reso note. È sposato con una donna che si chiama Chiara, di cui non si conoscono né l'età né la professione; i due coniugi hanno una figlia che si chiama Azzurra, nata nel 2008, che oggi ha 16 anni.

Jannacci è molto attivo sui social network, in particolare Instagram. Il suo profilo ufficiale, ma non verificato, è: @paolojannacci. L'artista è solito condividere foto relative al suo lavoro e scatti con amici e colleghi.

Sbirciando sul suo profilo Instagram possiamo dedurre che sia un grande tifoso del Milan.

