Hai già sentito parlare del pumpkin patch? Si tratta della tipica usanza americana di raccogliere le zucche per decorarle in vista dell'arrivo di Halloween. Puoi farlo anche tu in questi posti in Italia: scopri quali sono in questo articolo.

Un po’ come per noi italiani il Natale, con case e alberi addobbati, la stessa cosa accade per le case americane in questo periodo dell’anno, le quali sono letteralmente invase da zucche di ogni tipo, forma e grandezza.

Specialmente negli ultimi anni, la tradizionale raccolta della zucca è spopolata anche nei campi italiani da nord a sud: ma di cosa si tratta nello specifico?

Originaria degli States, l’usanza del “pumpkin patch” nasce con l’idea di trascorrere qualche ora all’aria aperta all’interno degli iconici campi di zucche, tipicamente allestiti per l’occasione, andando alla ricerca della propria zucca da portare a casa ed intagliare e decorare in vista della festa di Halloween.

Proprio per la sua natura giocosa, la raccolta delle zucche è un’esperienza adatta a tutte le età. Sia grandi che piccini possono partecipare e approfittare degli ultimi tiepidi raggi di sole del clima autunnale.

Curiosi di andare alla ricerca della zucca perfetta da raccogliere ed intagliare? Vediamo quali sono i campi che organizzano la raccolta di zucche in tutta Italia e scopriamo di più su questa unica esperienza tutta arancione.

Il Pumpkin Patch più grande d’Europa

Proprio così: siamo al Giardino delle zucche a Pignatario Maggiore in provincia di Caserta, il quale detiene il primato per essere il campo di zucche you-pik più grande d’Europa. Il giardino, è gestito dalla famiglia Turino, la quale esprime nel campo la sua duplice origine: metà italiana e metà americana.

Qui, oltre alla raccolta della zucca potrete andare all’avventura nel labirinto di mais e potrete concedervi una dolce pausa a base di zucca nel pumpkin cafè.

Orari e prezzi

Il campo viene aperto dal 24 settembre e prosegue la stagione di raccolta tutti i week-end fino al primo novembre.

L’ingresso prevede l’acquisto di un biglietto del costo di 18.99€ (+ prevendita) sia per adulti che bambini (solamente i bambini al di sotto del metro entrano gratis).

Il Villaggio delle Zucche, San Martino Siccomario, Pavia

Con i suoi 35 mila metri quadri, ci troviamo nel campo di zucche più grande del nord Italia. Siamo in località La Lanca, presso il ristorante Puravida. Questo posto è perfetto per i bambini in quanto non solo avranno la possibilità di scegliere la zucca da intagliare e decorare, ma potranno anche trascorrere una giornata assieme a galline, conigli e poni.

Orari e prezzi

Il campo è aperto dal 18 settembre al 8 novembre, anche in caso di maltempo. I biglietti d’ingresso possono essere acquistati direttamente in loco e costano 12 euro a persona (sia adulti che bambini di età superiore ai 3 anni. I bambini di età inferiore ai 3 anni entrano gratis).

Il Villaggio delle Zucche da Nonno Andrea, Villorba, Treviso

Ci troviamo in un’azienda agricola, biologica e biodiversa, che per tutto l’anno produce frutta e verdura, marmellata handmade e tanti altri prodotti a km 0. Per tutto il mese di ottobre però, le aree generalmente utilizzate per la vendita, vengono allestite per accogliere il tradizionale pumpkin patch di Halloween.

Il parco è pensato appositamente per i bambini, i quali muniti di piccole carriole potranno scegliere la loro zucca preferita e potranno intrattenersi su trattori di legno, pista di biglie, scivoli tra la paglia.

Orari e prezzi

Il parco è aperto per tutto il mese di ottobre dalle 9 alle 20. Il 30 e il 31 del mese, in occasione della festa di Halloween, saranno anche presenti degli intagliatori di zucche.

L’ingresso è gratuito.

Le zucche di Barbabianca, Torrimpietra, Roma

In prossimità della capitale, nasce l’azienda agricola Torre in Pietra Carandini, la quale offre i propri spazi al pumpkin patch e all’attività di decorazione, seguita appositamente da laboratori di intaglio e pittura dove un istruttore aiuterà grandi e piccini nel creare bellissime zucche che renderanno la visita un’esperienza indimenticabile.

Orari e prezzi

L’azienda è aperta al pubblico dal 24 settembre fino al 31 ottobre il giovedì ed il venerdì dalle 14 alle 18, mente nei weekend dalle 9 alle 17. L’ingresso è possibile (sia ad adulti che bambini) dopo aver acquistato una zucca per il prezzo di 11,10€. Solamente i bambini sotto il metro di altezza entrano gratis.

Il Campo di Federica, Nerviano, Milano

Ci troviamo a meno di un’ora da Milano, dove la sua proprietaria, Federica, ha realizzato un campo che, tra balle di fieno, pannocchie e oggetti vintage, richiama perfettamente lo stile americano, creando location perfetta per scattare meravigliose foto scenografiche.

Orari e prezzi

Per accedere alla raccolta della zucca nel Campo di Federica, sarà necessario acquistare un biglietto per il costo di 19,50€, il quale darà accesso al Festival d’autunno, che comprende l’ingresso al Pumpkin patch, all’area creativa dell’intaglio e decorazioni e all’area parcheggio. Anche in questo caso, iambini sotto al metro di altezza entrano gratis, ma non avranno diritto alla zucca.

Il Campo dei Fiori, Galbiate, Lecco

Rimaniamo in Lombardia, ma ci spostiamo in provincia di Lecco. Al Campo dei Fiori, troveremo un approccio diverso rispetto a quelli sopra. Qui infatti siamo in un you-pick più che un pumpkin patch, dove non si paga l’ingresso (che è gratuito, ma è necessaria la prenotazione), bensì solamente ciò che si raccoglie e si porta a casa. La particolarità di questo posto è che potrete trovare numerose varietà di zucca, anche l più particolare come la violino, butternut, mantovana, hokkaido e chioggia.

Diversamente rispetto agli altri campi, il Campo dei Fiori, segue il cambio delle stagioni e con esso i colori. Infatti, se deciderete di venire in primavera, vi troverete davanti una distesa di tulipani multicolore da poter raccogliere.

Orari e prezzi

Il campo è aperto dal 25 al 28 ottobre dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30. L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotarsi sul loro sito.

Tulipania a Terno d’isola, in provincia di Bergamo

A due passi tra Lecco e Milano troviamo Tulipania, una start-up agricola, che si impegna a dare il giusto valore alla natura e al contatto con essa. Anche Tulipania cambia a seconda del cambio delle stagioni. Infatti, come si può capire dal nome, in primavera si potranno ammirare i tulipani mentre in autunno raccogliere le zucche.

Orari e prezzi

Tulipania è aperta ogni weekend dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30 dal 17 settembre al 31 ottobre 2022. Le possibilità di accesso a Tulipania sono varie. Infatti si può scegliere se arricchire l’esperienza con colazione, aperitivo, picnic, merenda, partecipando ad un laboratorio didattico o addirittura aggiungendo un servizio fotografico professionale. I prezzi variano a seconda del pacchetto scelto e dalle dimensioni della zucca, che si aggirano dai 2 euro ai 18 euro per quelle giganti già decorate.