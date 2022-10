L’autunno porta con sé numerosi eventi, come Halloween ad esempio, e anche cibi, tra cui c’è un frutto molto particolare che molti attendevano con ansia: le castagne. Infatti è tornato quel periodo dell’anno in cui è possibile gustare questo frutto in vari modi, dal castagnaccio alle caldarroste.

Per coloro che vivono in città l’unica opzione è quella di acquistare le castagne ad esempio al mercato, ma per chi ha la possibilità è certamente una bella esperienza poter andare a raccoglierle di persona nei boschi. Non sempre, però, è lecito ovunque ci troviamo, infatti in alcuni casi potrebbero appartenere a qualcun altro, anche se non ce ne rendiamo conto.

Vediamo dunque quali sono le regole da seguire e cosa si rischia se si infrange la legge.

Quando raccogliere castagne è illegale: ecco le sanzioni

Ci sono diversi casi in cui non è possibile raccogliere le castagne da terra, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Ad esempio, in certe zone d’Italia sussiste questo divieto col fine di salvaguardare il paesaggio, mentre in altri casi potremmo trovarci all’interno di una proprietà privata, dunque tutti i frutti (anche quelli caduti a terra) appartengono al proprietario del terreno.

Il rischio dunque è quello di essere accusati di furto, per cui si deve fare riferimento all’art. 624 del Codice Penale, secondo cui si rischia una pena da sei mesi a tre anni di reclusione e una multa che va da 154 a 516 euro se vengono raccolte le castagne senza rispettare le regole in un bosco privato.

Se invece si viene colti sul fatto, magari con il proprio zaino o un sacco pieno di castagne, sono due le principali sanzioni. In primo luogo, secondo l’art. 626 del Codice Penale, si rischia una multa fino a 206 euro, ma si potrebbe anche incorrere nel risarcimento per fatto illecito, regolato invece dall’art. 2043 del Codice Civile.

Cosa fare per non essere multati?

Ora che abbiamo visto le sanzioni che si rischiano, vediamo dunque alcuni accorgimenti per evitare di essere multati o peggio. La prima cosa da fare è certamente quella di assicurarsi di non essere all’interno di una proprietà privata e per fare ciò ci sono diversi modi.

In primo luogo ci si può guardare intorno per cercare dei cartelli che ci facciano intendere di trovarci in un bosco privato, ma è bene ricordare che il proprietario non è obbligato a segnalare ciò. L’alternativa, dunque, è quella di rivolgersi ad un ufficio del turismo o autorità locali per avere la certezza di essere diretti a un’area boschiva libera oppure no.

Infine, è necessario informarsi sui divieti che riguardano la quantità massima di castagne che si può portare con sé, infatti in molti casi si possono raccogliere solo 2 kg di castagne a persona. Una volta stabilito ciò si potranno finalmente cercare i posti migliori dove raccogliere castagne, legalmente.