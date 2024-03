Chi è Sarah Toscano, il nuovo volto di Amici: tutto sulla giovanissima cantante

Sarah Toscano prende il nome d'arte direttamente dalla sua carta d'identità: nel mondo della musica è conosciuta semplicemente come Sarah, pseudonimo con cui si è guadagnata di diritto un posto nel cuore dei telespettatori di "Amici 23". Ma chi è veramente Sarah Toscano? Scopriamolo insieme.

Chi è Sarah Toscano, la giovane promessa di Amici di Maria De Filippi

Sarah nasce a Vigevano nel 2006. Come lei stessa ama definirsi, è una ragazza energica e poliedrica, che ha fatto della musica la sua ragione di vita. Oltre al canto, la Toscano è appassionata di sport: nel 2020 ha vinto il campionato provinciale di tennis femminile con lo Sporting Club Selva Alta, che milita in Serie C.

Nonostante la passione per il tennis, Sarah ha deciso di virare sulla musica: per ora la sua scelta è stata decisamente azzeccata. La giovane, infatti, era in corsa per partecipare a Sanremo 2023: la Toscano faceva parte dei 20 finalisti dell'Area Sanremo, senza però venir selezionata per partecipare alla fase di selezione del festival vero e proprio. In quell'occasione, però, alla cantante era stata consegnata la targa Vittorio De Scalzi, dedicata all'artista scomparso di recente.

Sarah è una delle poche cantanti di Amici che ha già pubblicato un EP, intitolato "Riflesso". Nelle 6 tracce contenute spiccano singoli come "9 giugno", che ha superato i 120mila stream. In tutto, gli streaming della giovanissima promessa della musica italiana superano i due milioni. I numeri sono impressionanti, soprattutto se si tiene conto che la carriera di Sarah ha appena spiccato il volo. La cantante ha pubblicato, oltre all'EP, anche 3 inediti: Touché, Viole e Violini e Mappamondo, uscito nel marzo 2024. La giovane fa parte della famiglia allargata della Universal Music Italia Srl, che in quanto a talenti difficilmente sbaglia. Sarah, dunque, è già avviata a una carriera musicale costellata di successi: dipende tutto da lei.

Il percorso di Sarah ad Amici

Sarah ha fatto la sua prima apparizione sul piccolo schermo con Amici di Maria De Filippi. La cantante aveva conquistato sia Rudy Zerbi che Anna Pettinelli durante i casting, salvo poi proseguire la sua avventura nel talent show con Lorella Cuccarini. Sarah aveva convinto i giudici con un'esibizione dell'allora inedito "Touché" e una cover di "Del Verde", di Calcutta.

Durante le puntate la giovane ha dovuto affrontare le sfide più dure all'interno del programma: in primis ha combattuto strenuamente con Alice per un posto all'interno della trasmissione, gara giudicata dal maestro Beppe Vessicchio in persona. La Toscano, poi, ha affrontato diverse volte altre concorrenti per mantenere salda la sua permanenza ad Amici: nonostante il carattere gioioso ed energico, è una persona decisamente combattiva. La cantante si è aperta così ai microfoni della trasmissione:

Sono testarda, disordinata, indipendente e competitiva" , aggiungendo poi che "cantare è una liberazione, canto tutto quello che mi passa per la testa"

Chi è il fidanzato di Sarah Toscano?

Sarah, all'interno di Amici, ha già avuto un paio di flirt. Il primo è stato con Holy Francisco: il rapporto tra i due era partito forte con diversi atteggiamenti complici, culminati con un bacio, arrivato ad Ottobre. Il flirt però si era concluso con un nulla di fatto, e la fanbase di Amici aveva iniziato a mormorare su un altro presunto amore nato all'interno della trasmissione. Il riferimento è chiaramente a Holden. Il classe 2000, però ha smentito tutto con un tweet su X: il cantante romano al momento è impegnato in un'altra relazione.