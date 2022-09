Tra i giovanissimi influencer di TikTok che sono riusciti a ritagliarsi un proprio spazio in cui farsi conoscere dal vastissimo pubblico di questo social c'è anche lei, Sofia Brixel, web star che sfiora i 100k follower.

Sofia sarà anche una dei protagonisti della prossima edizione de Il Collegio, il docu-reality in onda su Rai 2 che sfida i ragazzi di oggi a vivere come nelle scuole di tempi passati. Neanche il tempo di iniziare il programma comunque, che attorno a Sofia Brixel si è già scatenata una polemica. Ecco che cosa è successo e tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Sofia Brixel, la web star tra i protagonisti de Il Collegio 7

Non solo George Ciupilan, Denis Dosio e la prof di corsivo Elisa Esposito. Tra le giovanissime stelle del web che dall'immenso pubblico del black mirror si stanno facendo conoscere anche da quello decisamente più critico della televisione si aggiunge anche Sofia Brixel. Come abbiamo già anticipato, la ragazza sarà infatti una delle protagoniste de Il Collegio che per questa settima edizione sarà ambientato nel 1958.

Ma cosa sappiamo di Sofia? Sappiamo prima di tutto che è nata nel 2006 e che è di Chiavari, comune italiano in provincia di Genova e per ora tutte le informazioni su di lei ce li danno proprio i suoi social che la ragazza usa come diario personale, raccontando un po' della sua vita privata e condividendo scatti professionali.

Su Instagram per esempio, dove è seguita da più di 50mila follower, Sofia si descrive appunto come modella, attrice e influencer e non a caso nel 2021 ha anche partecipato alle selezioni per aggiudicarsi la corona di Miss Reginetta d'Italia.

Quello di fare la modella comunque, come ha spiegato la stessa Sofia nel video di presentazione per Il Collegio, è solo un "piano B". Il suo sogno infatti è quello di diventare psicologa.

La tragica scomparsa della sorella

Nel passato di Sofia, nonostante la giovane età, c'è però una ferita che non si rimargina tanto facilmente. Se infatti tutti i lutti sono terribili, quello che ha dovuto affrontare Sofia è uno dei più difficili da superare.

Questa bellissima ragazza non è figlia unica, a completare la famiglia insieme a lei c'è la sorella Emma e prima di loro c'è Giorgia, la maggiore di cui Sofia parla spesso sui suoi social e ne lascia un ricordo commosso anche durante i provini de Il Collegio.

Giorgia, appassionata di sport e giovane promessa della danza, è purtroppo scomparsa 5 anni fa, nel 2017 e a strapparla alla vita a soli 18 anni purtroppo è stato un infarto improvviso.

La stessa Sofia in un video su TikTok, mentre spiegava ai suoi follower il perché della sua decisione di parlare della sorella in tv, ha anche sottolineato l'importanza della prevenzione rivelando che dopo la scoperta della sindrome di cui soffriva Giorgia, anche lei stessa si è sottoposta a dei controlli.

Sofia, il fidanzato e le polemiche

Si sa, sui social e in modo particolare su TikTok appunto, un po' grazie all'algoritmo e un po' grazie anche alla propria voglia di mettersi in gioco, non è poi così difficile farsi notare. Solo che spesso e volentieri la fama porta con sé l'attenzione quasi morbosa del pubblico che non mancherà di fare notare un eventuale passo falso commesso.

Anche per Sofia quindi non sono mancate le polemiche, assurde bisogna aggiungere. Sì, perché c'è chi sostiene che la ragazza abbia lasciato il fidanzato per partecipare al Collegio. Accuse che ovviamente Sofia non ha mancato di rispedire al mittente.