Mentre portava avanti anche con un discreto successo la sua carriera musicale e schivava tutti i gossip sulla sua relazione con il famoso rapper Marracash, Elodie muoveva i primi passi anche come attrice per il film Ti mangio il cuore, seguendo di fatto le orme della sua prima mentore Emma Marrone, che oltre a sfornare successi come cantante è diventata anche una delle pupille di Gabriele Muccino.

Se prima però si trattava solo di rumors, ora abbiamo anche la data ufficiale in cui vedremo l'interprete di Tribale debuttare al cinema. Ecco tutti i dettagli sul film che vede la cantante come protagonista.

Ti mangio il cuore, la trama del film con protagonista Elodie

Per la regia di Pippo Mezzapesa e tratto dal romanzo omonimo scritto da Carlo Bonini e Giuliano Foschini, la trama di Ti mangio il cuore pone l'attenzione sul problema della mafia foggiana, conosciuta anche come la Quarta Mafia.

Il libro e di conseguenza anche il film, raccontano la faida di due famiglie mafiose rivali, i Malatesta e i Camporeale, che si contendono la supremazia sul territorio. Gli scontri tra le due famiglie si inaspriscono quando Andrea Malatesta e Marilena, che è invece la moglie del boss dei Camporeale, si innamorano l'uno dell'altra.

Il ciclone della passione, dell'amore proibito, non farà solo dell'uomo e della donna due micce pronte a esplodere, ma con loro a essere travolti dall'inevitabile caos, saranno anche le rispettive famiglie.

Il cast completo e le curiosità sulla location

Protagonista indiscussa di Ti mangio il cuore, lo avrete capito, è appunto Elodie, l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi, che in bianco e nero come nel video della sua hit Bagno a Mezzanotte, con i liscissimi capelli corvini e una sigaretta tra le dita presta il volto a Marilena.

Insieme a lei, a completare il cast che prende parte al film ci sono anche Francesco Patanè, Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta, Letizia Cartolaro, Michele Placido e Brenno Placido.

Attori e produzione, per girare le riprese, si sono spostati proprio in Puglia, storico teatro in cui sin dalla sua prima apparizione opera l'organizzazione mafiosa raccontata nel libro e nel film.

Quando esce e dove vederlo in streaming

Per la visione del film non dovremo attendere ancora molto. Il suo debutto nelle sale è infatti previsto per l'ultimo giorno d'estate, il 22 settembre 2022. Difficile prevedere adesso su quale piattaforma potremo vedere Ti mangio il cuore in streaming dopo la sua uscita al cinema. Non sappiamo se sarà disponibile su Netflix, Prime Video o altrove.

Al momento però possiamo gustarci il trailer già disponibile su YouTube, con la colonna sonora curata dal compositore Teho Teardo, lo stesso che ha curato le musiche di un altro docu-film molto toccante, stiamo parlando di Diaz - Don't clean up this blood.

Se poi vi interessano i film sulla mafia e leggendo la trama di Ti mangio il cuore vi è venuto in mente di volerne recuperare qualcuno, sappiate che su Netflix potete trovare titoli cult come Scarface e Quei bravi ragazzi. Anche su Prime Video comunque è disponibile una vastissima scelta di film dello stesso genere.