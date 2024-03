Vanina Guarrasi: ecco i libri di Cristina Cassar Scalia in ordine cronologico

Qual è l'ordine cronologico dei libri che hanno come protagonista Vanina Guarrasi? Ecco cosa c'è da sapere sui romanzi di Cristina Cassar Scalia.

Vanina Guarrasi è la protagonista dei libri della scrittrice siciliana Cristina Cassar Scalia. I romanzi, di genere giallo ma con un pizzico di commedia, sono in totale sei: vediamo qual è l'ordine cronologico.

Vanina Guarrasi: i libri in ordine cronologico

Dalla penna di Cristina Cassar Scalia, oftalmologo per professione e scrittrice per passione, è nato il personaggio di Vanina Guarrasi. Protagonista di sei libri, editi da Einaudi, è un vicequestore 39enne di origini palermitane, che si è trasferita a Catania per guidare la sezione Reati contro la persona della Squadra Mobile.

La saga è composta, in ordine cronologico, da: Sabbia nera, La logica della lampara, La Salita dei Saponari, L’uomo del porto, Il talento del cappellano, La carrozza della Santa e Il Re del gelato. Vanina, all'anagrafe Giovanna Guarrasi, è una donna particolare. Scontrosa e testarda, è un'abile investigatrice, acuta e pragmatica. E' una buona forchetta ma non sa cucinare e adora i film i bianco e nero.

Il suo cuore è scalfito da un grande dolore: la morte del padre, ucciso dalla mafia. Inoltre, Vannina deve fare i conti anche con la fine della storia d'amore con il pm antimafia Paolo Malfitano. Le vicende narrate dalla scrittrice siciliana non riguardano soltanto il lavoro, quindi indagini e risoluzioni, ma anche tematiche attuali, come la parità di genere e l'emancipazione femminile.

Vanina Guarrasi: dai libri alla serie tv con Giusy Buscemi

Vanina Guarrasi è entrata talmente tanto nel cuore dei lettori che Palomar, Rti e Sicilia Film Commission hanno deciso di farci una serie tv. Si intitola Vanina-Un vicequestore a Catania e debutta su Canale 5 il 27 marzo 2024. Ad interpretare la protagonista è la bravissima attrice siciliana Giusy Buscemi.

Per il momento, i libri che sono stati trasformati in una produzione televisiva sono quattro, ossia: Sabbia nera, La logica della lampara, La Salita dei Saponari e Il Re del gelato. Sono quattro puntate, ognuna dalla durata di 100 minuti.

La serie è ambientata in Sicilia, nella Catania conosciuta e anche in posti inediti e meno battuti dai turisti. Tra le location di Vanina ci sono: Piazza Duomo con la Cattedrale di Sant’Agata e Porta Uzeda, Palazzo degli Elefanti, Castello Ursino, Villa Bellini, piazza Università e l'Etna.

La trasposizione dai libri alla televisione soddisferà i lettori? Considerando che la sceneggiatura è stata affidata a Leonardo Marini, già dietro a Il Commissario Montalbano e Màkari, ed è diretta da Davide Marengo, conosciuto per Il Cacciatore, ci sono ottime possibilità di riuscita. Le anticipazioni della prima puntata, non a caso, promettono bene.